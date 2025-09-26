Collaboratore scolastico 29enne trovato privo di sensi a scuola: morto dopo due settimane

Una vera e propria tragedia: in provincia di Benevento ha perso la vita un collaboratore scolastico 29enne in seguito a un malore improvviso che ha avuto luogo a scuola. L’uomo si è sentito male lo scorso 10 settembre, mentre era in servizio.

La ricostruzione dei fatti

Il giovane è stato trovato privo di sensi sui gradini dai suoi colleghi di lavoro. Trasportato d’urgenza presso l’ospedale dopo due settimane di ricovero in condizioni critiche, ieri il cuore del giovane, come riporta Vesuvio Live, ha smesso di battere.

Docente 60enne si sente male in classe e muore poco dopo

Qualche giorno fa, purtroppo, un altro membro del personale della scuola ha perso la vita. Un docente di sessant’anni è morto il 17 settembre, a scuola. Tutto è avvenuto in un istituto di Napoli, come riporta Il Corriere Adriatico. L’uomo si è sentito male mentre era in classe, è uscito dall’aula ed è deceduto subito dopo.

Il personale dell’istituto ha immediatamente iniziato le manovre con defibrillatore, poi continuate da sanitari 118 sopraggiunti ma per il docente non c’è stato nulla da fare. Sul posto è giunta anche una pattuglia dei carabinieri. La salma è stata affidata ai familiari.

Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha scritto un messaggio: “Desidero manifestare il mio profondo cordoglio per l’improvvisa scomparsa del docente. Ai familiari e all’intera comunità scolastica esprimo le mie più sentite condoglianze”.

Il maestro di matematica, come riporta Lacronaca24, sarebbe stato da poco trasferito dal un altro plesso dello stesso istituto. Quando si è sentito male stava facendo lezione agli alunni di prima elementare.