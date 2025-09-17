Docente 60enne si sente male in classe e muore poco dopo, tragedia in una scuola. Valditara: “Profondo cordoglio”

Una tragedia immane e improvvisa: un docente di sessant’anni è morto oggi, 17 settembre, a scuola. Tutto è avvenuto in un istituto di Napoli, come riporta Il Corriere Adriatico. L’uomo si è sentito male mentre era in classe, è uscito dall’aula ed è deceduto subito dopo.

I fatti concitati

Il personale dell’istituto ha immediatamente iniziato le manovre con defibrillatore, poi continuate da sanitari 118 sopraggiunti ma per il docente non c’è stato nulla da fare. Sul posto è giunta anche una pattuglia dei carabinieri. La salma è stata affidata ai familiari.

Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha scritto un messaggio: “Desidero manifestare il mio profondo cordoglio per l’improvvisa scomparsa del docente. Ai familiari e all’intera comunità scolastica esprimo le mie più sentite condoglianze”.

Il maestro di matematica, come riporta Lacronaca24, sarebbe stato da poco trasferito dal un altro plesso dello stesso istituto. Quando si è sentito male stava facendo lezione agli alunni di prima elementare.