Come diventare insegnante ed educatore: i titoli di accesso [VIDEO]

Concluso l’esame di maturità, diversi studenti potrebbero pensare al futuro e decidere di intraprendere la strada dell’insegnamento. Di seguito riportiamo alcune informazioni utili, come i titoli di accesso.

Scuola dell’infanzia e primaria

Laurea in Scienze della Formazione Primaria di durata quadriennale indirizzo infanzia o primaria;

Nuova Laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria (LM-85bis) di durata quinquennale (titolo abilitante all’insegnamento nei due diversi ordini di scuola);

Diploma Magistrale (4 anni) o Diploma di Liceo Socio-Psico-Pedagogico o Diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti entro l’anno scolastico 2001-2002 (titolo abilitante all’insegnamento).

Scuola secondaria di I e II grado

Laurea di Vecchio Ordinamento, Laurea Specialistica o Magistrale di Nuovo Ordinamento, Diploma accademico di II livello, Diploma di Conservatorio o di Accademia di Belle Arti Vecchio Ordinamento DPR 19/2016 e DM 259/2017;

Diploma di scuola superiore (per gli insegnamenti tecnico-pratici) DPR 19/2016 e DM 259/2017.

In aggiunta, sono necessari 24 CFU (Crediti Formativi Universitari) nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e metodologie e tecnologie didattiche. I 24CFU non servono ai diplomati ITP (fino al 2024/2025), a chi già possiede l’abilitazione all’insegnamento e a chi ha almeno 36 mesi di servizio anche non continuativi (3 anni) a scuola.

Personale educativo (per Convitti ed Educandati)

Laurea in Scienze della formazione primaria a ciclo unico quinquennale

Laurea in Scienze della formazione primaria per l’indirizzo di scuola primaria

Laurea triennale in Scienze dell’educazione L-19

Laurea in Scienze pedagogiche

Laurea quadriennale, vecchio ordinamento in Scienze dell’educazione;

Lauree 65/S e LM57 in Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua;

Diploma Magistrale o Diploma di Liceo Socio-Psico-Pedagogico conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002.

