Come far appassionare i ragazzi alla matematica? Le funzionalità e i benefici del software GeoGebra

Come far appassionare i ragazzi alla matematica? Le funzionalità e i benefici...

Avete mai pensato di utilizzare uno strumento coinvolgente e interattivo per insegnare geometria o, in generale, matematica? GeoGebra, un software scaricabile gratuitamente, permette di rivoluzionare l’insegnamento della disciplina, consentendo agli alunni di mettere in pratica e di visualizzare su uno spazio fin da subito ciò che studiano.

La matematica è tra gli ambiti con le peggiori performances in fatto di esiti delle prove Invalsi 2022, motivo per cui potrebbe essere fruttuoso cambiare l'approccio all'insegnamento della disciplina.

Alla base del corso il concetto di laboratorio di matematica, inteso non come un luogo fisico ma come ambiente di apprendimento coinvolgente. Grazie a GeoGebra 6, la versione più aggiornata dello strumento, è possibile insegnare usufruendo di uno spazio dinamico, dove gli studenti possono interagire direttamente con gli oggetti della matematica. L’apprendimento della materia risulta così più efficace e interattivo.

GeoGebra 6 fornisce strumenti per lo studio non solo della geometria del piano e dello spazio, ma anche dell’algebra, dell’analisi e della probabilità. All’interno del software è possibile costruire punti, vettori, segmenti, rette, coniche e funzioni, e disporne contemporaneamente delle loro coordinate ed equazioni. Le varie branche delle disciplina risultano così ben collegate tra loro.

Su questi argomenti il corso GeoGebra 6 e la matematica. Livello base, in programma dal 3 ottobre, a cura di Domenica Margarone.