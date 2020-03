Come fare didattica a distanza, Google Site: il webinar gratuito con i...

Dopo il grande successo del webinar gratuito del 10 marzo, prosegue il lavoro di Tecnica della Scuola Formazione per fornire supporto ai docenti per la didattica a distanza.

Per rendere più agevole e veloce l’aggiornamento e la presentazione dei contenuti a distanza è possibile utilizzare strumenti specifici per creare pagine web da parte di docenti che non hanno specifiche competenze tecniche informatiche.

Tra i sistemi più interessanti vi è senza dubbio Google Site che consente di produrre pagine web con la tecnica del “drag and drop”, ovvero il clicca, trascina e rilascia.

Con Google Site è possibile creare e gestire il sito operando con oggetti grafici e funzionali e mai con codice di programmazione.

Il risultato finale sarà un sito che cambierà il proprio aspetto a seconda del dispositivo dal quale accede l’allievo.

Il docente, in maniera assolutamente gratuita, potrà realizzare tutti i siti che desidera inserendo in esso contenuti prodotti con altre Google App oppure integrare elementi che provengono da altre piattaforme.

Ecco perchè La Tecnica della Scuola, giorno 13 marzo, propone un webinar gratuito incentrato proprio sull’utilizzo di Google Site

Ricordiamo inoltre, per supportare i docenti in questo difficile momento La Tecnica della Scuola ha aperto una rubrica tematica dedicata alla didattica a distanza.

