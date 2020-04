Come fare didattica a distanza, le FAQ. Guarda il webinar gratuito sulla pagina Facebook di Tecnica della Scuola Formazione

L’emergenza coronavirus e la conseguente chiusura delle scuole ha portato la scuola italiana ad utilizzare la didattica a distanza.

Sono molti gli interrogativi, ma gli insegnanti hanno risposto forte comunque mettendosi in prima linea per garantire una “scuola a distanza” per gli alunni.

Come fare didattica a distanza: webinar gratuito con le FAQ

La Tecnica della Scuola Formazione, ha creato una pagina dedicata alla didattica a distanza, in cui, oltre a riportare notizie, approfondimenti ed esperienze, ha fornito molti spunti per operare con i sistemi online. Nel corso del mese, infatti, il nostro esperto in tecnologie per la didattica, professore Michele Maffucci, ha condiviso con i colleghi consigli preziosi su quali strumenti utilizzare.

Il 3 aprile, dalle 18.30, è possibile vedere il webinar gratuito in cui il nostro esperto risponderà alle domande più frequenti e importanti sull’uso della didattica online sulla pagina Facebook Tecnica della Scuola Formazione.

Si parlerà di Google Site, Google Forms, Google Classroom, i tre sistemi per la didattica a distanza trattati nel corso dei webinar e di tanto altro.

Ecco i webinar sulla didattica a distanza:

RIVEDI IL WEBINAR ANDATO IN ONDA IL 10 MARZO