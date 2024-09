Come fare versamento concorso scuola 2024? Tutte le indicazioni

In attesa della data di pubblicazione del bando del secondo concorso previsto dal piano straordinario del PNRR, ecco come procedere all’iscrizione e come partecipare.

Presentazione della domanda

La domanda va presentata attraverso il Portale Unico del reclutamento, raggiungibile all’indirizzo www.inpa.gov.it. Per accedere alla compilazione della domanda, occorre avere le credenziali del Sistema Pubblico d’identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE). Inoltre, occorre essere abilitati al servizio “Istanze on line”.

Modalità presentazione domanda

La domanda va presentata in un’unica regione, per una sola classe di concorso, distintamente per la scuola secondaria di primo e di secondo grado e per le distinte e relative procedure di sostegno. Il candidato che concorre per più procedure, avendone i titoli, deve presentare la richiesta in un’unica domanda con l’indicazione dei concorsi cui intenda partecipare allegando alla stessa domanda la ricevuta del contributo plausibilmente pari a quello del primo concorso pari euro 10 previsto dal bando.

I pagamenti potranno essere eseguiti mediante due modalità: