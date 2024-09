Quando esce il concorso docenti 2024? Ecco i requisiti e le modalità di partecipazione

Siamo in attesa di conoscere le date del bando del secondo concorso previsto dal piano straordinario del PNRR. Ecco tutte le informazioni necessarie per essere preparati in attesa della pubblicazione.

Tempistiche

Data limite per il concorso: 31 dicembre 2024.

31 dicembre 2024. Periodo di pubblicazione: tra fine ottobre e inizio novembre 2024.

Contenuto del bando

Articolazione del concorso: procedure, requisiti di partecipazione, prove e valutazione dei titoli.

procedure, requisiti di partecipazione, prove e valutazione dei titoli. Termine di presentazione delle domande: entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando.

entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando. Modalità di presentazione: indicata nel bando, pena esclusione.

Presentazione della domanda

Piattaforma: Portale Unico del Reclutamento (www.inpa.gov.it).

Portale Unico del Reclutamento (www.inpa.gov.it). Accesso: tramite credenziali SPID o CIE.

tramite credenziali SPID o CIE. Abilitazione necessaria: servizio “Istanze on line”.

Modalità di presentazione

Regione e classe di concorso: la domanda può essere presentata solo per una regione e una classe di concorso, sia per scuola secondaria di primo grado che di secondo grado.

la domanda può essere presentata solo per una regione e una classe di concorso, sia per scuola secondaria di primo grado che di secondo grado. Candidatura per più procedure: possibile con un’unica domanda, indicando i concorsi di interesse e allegando la ricevuta di pagamento del contributo previsto (10 euro).

Requisiti di partecipazione