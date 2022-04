Cosa significa UDA? Un’UDA è un’unità didattica di apprendimento, in pratica un insieme autonomamente significativo di competenze, abilità e conoscenze in cui è organizzato il percorso formativo della studentessa e dello studente e costituisce il necessario riferimento per la valutazione, la certificazione e il riconoscimento dei crediti. (VAI AL CORSO)

Le UdA partono da obiettivi formativi adatti e significativi, sviluppano appositi percorsi di metodo e di contenuto, tramite i quali si valuta il livello delle conoscenze e delle abilità acquisite e la misura in cui la studentessa e lo studente hanno maturato le competenze attese.

Le unità didattiche di apprendimento possono, in particolare, essere orientate alla costruzione di competenze. Ma come si costruisce un’UDA per competenze? Si lavora in chiave interdisciplinare al fine di programmare il raggiungimento di un obiettivo da parte di un alunno, in termini di capacità dello studente di portare a termine un compito, una serie di compiti, un progetto.

In questo caso, è bene sottolineare che il lavoro su base interdisciplinare comporta un coordinamento del lavoro dei docenti nell’ambito di un progetto ben pianificato. Che tipo di competenze si vanno a rafforzare? Da quelle più generiche (relative ad abilità sociali o di cooperazione entro i gruppi o di gestione del lavoro) alle competenze più specifiche relative a una precisa disciplina.

Il corso

Su questi argomenti il corso Come progettare e realizzare le unità di apprendimento (UDA) per la scuola secondaria di secondo grado, in programma dal 17 maggio, a cura di Vincenzo Nigro.

Il corso costituisce una guida operativa per realizzare, step by step, una Unità didattica di Apprendimento.

Nella prima parte del corso si partirà dalle caratteristiche generali dell’Uda e da una breve esposizione della normativa di riferimento. A seguire si passerà alla fase di progettazione e realizzazione di un prodotto, partendo da un Piano di Lavoro, arrivando allo sviluppo di una ipotetica UdA con il coinvolgimento delle varie discipline. Nell’ultima lezione si arriverà alla compilazione di una rubrica di valutazione che chiuderà le attività proposte valutando le competenze acquisite e la qualità del prodotto realizzato da parte della commissione UdA.