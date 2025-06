Commissioni maturità, boom di rinunce. Il monito dell’Usr Campania: “Uso smodato di certificati medici”

La settimana prossima inizia la maturità 2025, con la consueta macchina organizzativa che si mette in moto. A quanto pare in Campania però c’è un problema: c’è un boom di rinunce dei docenti membri delle varie commissioni d’esame. Ad intervenire, come riporta Open, addirittura l’Usr.

L’allarme

La comunicazione è del 4 giugno. Nel documento, l’ufficio scolastico regionale campano annuncia una stretta: in caso di impedimento presentato per la terza volta consecutiva negli ultimi due anni scolastici, si terrà conto del “carattere recidivante della condotta” e si procederà a una “valutazione disciplinare” per possibile “abuso o strumentalizzazione delle condizioni di salute”.

Nella comunicazione ai docenti, l’Ufficio scolastico regionale mette nero su bianco che si è registrato un uso “smodato” dei certificati medici da parte dei professori chiamati a partecipare alle commissioni d’esame. Il fenomeno è diventato tanto diffuso da costringere l’ufficio scolastico a prendere una posizione netta, a tutela della regolarità degli esami e del principio di equità nei confronti dei docenti che adempiono regolarmente al proprio dovere.

Commissari maturità, come rinunciare?

La comunicazione dell’Ufficio scolastico regionale richiama anche le regole per rinunciare all’incarico, ovvero:

I presidenti di commissione devono segnalare subito eventuali impedimenti all’ufficio scolastico regionale, che verificherà i motivi e provvederà alla sostituzione.

devono segnalare subito eventuali impedimenti all’ufficio scolastico regionale, che verificherà i motivi e provvederà alla sostituzione. I commissari interni devono comunicare l’assenza al dirigente scolastico, che effettuerà le verifiche e provvederà alla sostituzione.

devono comunicare l’assenza al dirigente scolastico, che effettuerà le verifiche e provvederà alla sostituzione. I commissari esterni devono fare lo stesso, avvisando sia il proprio dirigente scolastico che l’ufficio scolastico regionale.

Qualche settimana fa è diventato di dominio pubblico il caso degli 80 collaboratori scolastici in malattia, a Napoli, alla vigilia della partita che ha poi assegnato lo scudetto alla squadra partenopea, tanti da costringere molti asili a chiudere.

Di fatto sono dovuti intervenire i Carabinieri, per il sospetto di uno “sciopero bianco”. Ben sette asili sono stati costretti a chiudere. E diversi genitori sono stati chiamati a sorpresa per andare a riprendersi i figli dagli istituti scolastici rimasti senza il necessario personale.