Napoli – Cagliari, il caso: 80 collaboratori scolastici in malattia nella vigilia della partita, asili costretti a chiudere

Oggi, 23 maggio, alle 20:45, si svolge una partita di calcio importante, Napoli – Cagliari. Il match potrebbe consentire alla squadra partenopea di vincere il suo quarto scudetto della storia. Inutile dire che la città si sta preparando, tra scaramanzie e preparativi, a celebrazioni in caso di vittoria.

Ma cosa c’entra la scuola? Come riporta Open, ci sono scuole di Napoli hanno deciso di anticipare la chiusura. Nell’elenco stilato da Fanpage spiccano almeno sette istituti che hanno deciso di anticipare la chiusura, chi alle 14 e chi alle 13. Per non parlare di quelle scuole che dicono di non poter sapere se ci saranno lezioni, visto lo sciopero di tutto il personale, docente e Ata.

I disagi

Ma c’è un fatto curioso: sono circa ottanta i collaboratori scolastici che si sono messi in malattia ieri, 22 maggio, alla vigilia della partita dell’anno. Di fatto sono dovuti intervenire i Carabinieri, per il sospetto di uno “sciopero bianco”. Ben sette asili sono stati costretti a chiudere. E diversi genitori sono stati chiamati a sorpresa per andare a riprendersi i figli dagli istituti scolastici rimasti senza il necessario personale.

L’assessora all’Istruzione del Comune di Napoli, Maura Striano a Fanpage, spiega. “Ho convocato una riunione col nuovo direttore generale per gestire e risolvere la situazione”. L’amministrazione comunale si è scusata con l’utenza per i disagi patiti. Ci sono state interlocuzioni per ricostruire cosa sia accaduto e assicurare la riapertura degli istituti scolastici in tempi brevi e scongiurare che altri episodi simili possano capitare.

Sembra che il caso sia collegato alla partita, ma ovviamente non ne possiamo, al momento, avere la certezza.