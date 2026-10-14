Completamento spezzoni 2026/2027: regole, limiti e ruolo del Dirigente scolastico

Con le nomine dei supplenti per l’anno scolastico 2026/2027, torna d’attualità la questione del completamento degli spezzoni orari. Non tutti gli incarichi, infatti, prevedono un numero di ore sufficiente a raggiungere l’orario settimanale completo. Una situazione che interessa i docenti destinatari di supplenze su posti con disponibilità oraria ridotta.

Per chi ha ottenuto un incarico attraverso la procedura delle 150 preferenze, diventa quindi importante conoscere le possibilità di completamento e i limiti previsti dalla normativa. Ma quali ore possono essere utilizzate? E in quali circostanze il dirigente scolastico può assegnare ulteriori spezzoni?

Docenti, 150 preferenze e spezzoni orari: come completare l’orario

L’O.M. n. 27 del 16 febbraio 2026 disciplina il conferimento delle supplenze e il completamento dell’orario di servizio. Per i docenti che hanno ottenuto un incarico su spezzone, la possibilità di raggiungere l’orario completo dipende dalla disponibilità di ulteriori ore e dalle condizioni previste per la loro assegnazione.

Nel caso delle supplenze conferite attraverso le Graduatorie ad Esaurimento (GAE) e le Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS), assume particolare importanza la domanda delle 150 preferenze. In questa fase, infatti, gli aspiranti hanno potuto indicare la disponibilità ad accettare spezzoni e a completare l’orario.

Gli Uffici Scolastici Territoriali (UST) provvedono ad aggregare preventivamente gli spezzoni compatibili, con l’obiettivo di costituire posti-orario o cattedre con il maggior numero possibile di ore. Le operazioni tengono conto del grado di istruzione e della classe di concorso o tipologia di posto.

Tuttavia, il completamento non è automatico. La possibilità di ottenere ulteriori ore dipende dalle disponibilità esistenti e dalle modalità di conferimento degli incarichi. Occorre inoltre distinguere le aggregazioni effettuate dagli uffici territoriali dal completamento attraverso le graduatorie d’istituto.

Il dirigente scolastico può dividere una cattedra intera?

Per i docenti che hanno già ottenuto una supplenza su spezzone, una delle questioni principali riguarda la possibilità di completare l’orario attraverso ulteriori ore assegnate dal dirigente scolastico. In questo caso, il completamento non consente di frazionare una cattedra intera rimasta disponibile soltanto per attribuire le ore mancanti a un docente già destinatario di supplenza.

È invece possibile utilizzare spezzoni orari già esistenti, che non costituiscono un posto intero. È il caso, ad esempio, di ore che possono rendersi disponibili in seguito al part-time di un altro docente, purché siano effettivamente disponibili per l’assegnazione e compatibili con il completamento richiesto. La distinzione è quindi tra frazionare una cattedra completa e assegnare ore residue già disponibili. Il completamento deve comunque rispettare l’unitarietà dell’insegnamento e le esigenze organizzative delle istituzioni scolastiche.

Completamento orario su più scuole

Il docente può completare il proprio orario anche attraverso spezzoni disponibili in istituzioni scolastiche differenti, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa. In particolare, il completamento può avvenire fino a un massimo di tre scuole situate in non più di due comuni, possibilmente vicini, così da garantire la compatibilità degli orari di servizio. L’obiettivo è consentire al supplente di raggiungere l’orario settimanale completo, senza compromettere l’organizzazione delle attività didattiche nelle diverse sedi.

Il ruolo delle 150 preferenze

Per i docenti che hanno partecipato alla procedura delle 150 preferenze, la possibilità di completare uno spezzone dipende anche dalle scelte espresse nella domanda. Gli aspiranti potevano indicare la disponibilità ad accettare incarichi con un numero ridotto di ore, specificando il minimo e il massimo desiderato e la volontà di ottenere un completamento.

Nel caso delle assegnazioni attraverso GPS, il sistema considera le preferenze espresse e gli spezzoni compatibili disponibili al momento dell’elaborazione. Non è quindi garantito che un docente destinatario di uno spezzone possa ottenere successivamente altre ore attraverso un nuovo turno di nomina. Resta distinta la possibilità di completamento attraverso ulteriori disponibilità conferite dalle graduatorie d’istituto, secondo le condizioni previste dalla normativa.