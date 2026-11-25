Nell’ambito delle procedure di conferimento delle supplenze può accadere che a un docente venga attribuito uno spezzone orario anziché una cattedra completa. In questi casi sorge spontanea una domanda: è possibile accettare ulteriori incarichi presso altre scuole per completare l’orario di servizio?

La risposta è positiva. La normativa vigente riconosce infatti, ai docenti destinatari di supplenze su spezzone orario, il diritto al completamento dell’orario di cattedra, entro precisi limiti organizzativi e territoriali.

Completamento orario di cattedra

Il completamento d’orario consente al docente che abbia ottenuto uno spezzone d’insegnamento di accettare ulteriori incarichi fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio previsto per il corrispondente personale di ruolo.

In particolare, il completamento può avvenire fino a:

18 ore settimanali nella scuola secondaria di primo e secondo grado;

settimanali nella scuola secondaria di primo e secondo grado; 22 ore settimanali di insegnamento nella scuola primaria;

settimanali di insegnamento nella scuola primaria; 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia.

Si tratta di un diritto riconosciuto al supplente, finalizzato a consentire il raggiungimento di un orario pieno e di una retribuzione corrispondente a quella prevista per una cattedra completa.

Quante scuole si possono cumulare?

Il completamento dell’orario non può avvenire senza limiti. La disciplina vigente prevede infatti specifici vincoli organizzativi e territoriali.

Il docente può completare l’orario di servizio nell’ambito della stessa provincia e fino a un massimo di tre istituzioni scolastiche situate in non più di due comuni, purché vi sia compatibilità tra gli orari di servizio e siano concretamente possibili gli spostamenti tra le diverse sedi.

Di conseguenza, un docente potrebbe legittimamente prestare servizio, ad esempio, in tre scuole secondarie appartenenti a due comuni diversi, purché la distribuzione dell’orario consenta il regolare svolgimento delle attività d’insegnamento.

Completamento tra diversi ordini di scuola e classi di concorso

Il completamento orario è consentito anche attraverso l’accettazione di spezzoni appartenenti a classi di concorso differenti, purché il docente sia inserito nelle relative graduatorie e possieda i requisiti richiesti per l’insegnamento.

È inoltre possibile completare l’orario tra scuola secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado, poiché entrambe prevedono un orario obbligatorio di 18 ore settimanali e presentano quindi un regime orario omogeneo.

Diverso è il caso degli ordini di scuola caratterizzati da un differente monte ore obbligatorio. In linea generale, non è possibile completare l’orario sommando spezzoni appartenenti a ordini di scuola diversi, come ad esempio scuola primaria e scuola secondaria, poiché verrebbe meno il requisito dell’omogeneità dell’orario di servizio previsto dalla normativa.

Come vengono gestiti collegi docenti e consigli di classe?

Uno degli aspetti che suscita maggiori dubbi riguarda la partecipazione alle attività collegiali quando il docente presta servizio in più istituzioni scolastiche.

Lavorare in due o tre scuole non significa infatti dover partecipare integralmente alle attività funzionali all’insegnamento previste in ciascun istituto. Il CCNL/Istruzione e Ricerca del 2019/2021, dispone che gli obblighi relativi alle attività collegiali siano ripartiti in misura proporzionale all’orario di servizio svolto nelle diverse scuole.

In questo senso opportuno che le istituzioni scolastiche interessate coordinano gli impegni del docente, evitando duplicazioni che comporterebbero il superamento del monte ore contrattualmente previsto.