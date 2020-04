Concorrenza sulla didattica a distanza: Cisco contro Google

Cisco attraverso la sua piattaforma Webex per la didattica a distanza gratis contribuisce al completamento dei programmi annuali delle scuole chiuse a causa del coronavirus. La piattaforma per la didattica di Cisco ha varie funzioni:

Piattaforma aperta: personalizza e integra le funzionalità nel proprio specifico flusso di lavoro

Suite completa di strumenti: chiamate, riunioni e collaborazione in team connettono le persone con grande affidabilità.

Sicurezza di livello aziendale: crittografia e protezione dei dati end-to-end garantiscono la sicurezza del lavoro.

Uno strumento professionale ora gratuito che consente non solo di insegnare attraverso corsi di formazione, ma anche di presentare eventi, collaborare con altri professionisti e partecipare a riunioni di mestiere condividendo file.

G Suite (precedentemente Google Apps for Work e Google Apps for Business) è una suite di software e strumenti di produttività per il cloud computing e per la collaborazione, offerta in abbonamento da Google. Include le diffuse applicazioni Web di Google tra cui Gmail, Google Drive, Google Hangouts, Google Calendar e Google Documenti.

Secondo Google, più di 5 milioni di organizzazioni nel mondo utilizzano Google Apps, tra cui il 60% delle aziende della classifica Fortune 500. Questa piattaforma consente numerose attività (https://www.webstrategia.it/news/piattaforme-didattica-gratis/):