Concorsi scuola, procedura semplificata per soli titoli?

Per la stabilizzazione dei precari sono diverse le ipotesi su cui il Ministero dell’Istruzione sta ragionando, come riferiamo in un altro articolo. Tra queste, l’idea dell’avvio di un corso-concorso “semplificato” (ma non riservato) e incentrato sui titoli di servizio, per inserire precari storici, magari con un primo anno formativo e l’immissione in ruolo nel 2022/2023. Lo riferiscono fonti del Sole 24 ore. Una partita tutta politica, con M5S e Iv contrari a nuove sanatorie, Pd e Lega invece favorevoli alla stabilizzazioni dei precari storici.

Il senatore della Lega Mario Pittoni, responsabile scuola della Lega e vicepresidente della Commissione Cultura, da mesi spinge per i concorsi per soli titoli, tema che ha costituito il principale terreno di scontro con la ex Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, sin dall’estate scorsa.

Concorso straordinario e concorso ordinario

Intanto deve concludersi la procedura del concorso straordinario voluto dalla ex ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina. Quanto al concorso ordinario, questo dovrebbe sbloccarsi a breve, come da annuncio del ministro della PA Renato Brunetta.

Prova preselettiva concorso ordinario scuola secondaria

In cosa consiste la prova preselettiva?

La prova è costituita da 60 quesiti a risposta multipla con quattro opzioni di risposta, di cui una sola corretta, così ripartiti:

20 domande di logica

20 domande di comprensione del testo;

10 domande di legislazione scolastica;

10 domande di conoscenza della lingua inglese.

Prova preselettiva concorso ordinario scuola infanzia e primaria

La prova è costituita da 50 quesiti a risposta multipla con quattro opzioni di risposta, di cui una sola corretta, così ripartiti:

capacità logiche: 20 domande;

capacità di comprensione del testo: 20 domande;

conoscenza della normativa scolastica: 10 domande.

