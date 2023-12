Concorso dirigenti scolastici 2023, bando pubblicato su inPa: come si procederà all’assunzione

Oggi 19 dicembre è stato pubblicato il bando del concorso dirigenti scolastici. I posti, come abbiamo scritto, previsti dal bando sono 587. La scadenza per presentare la domanda, dal 19 dicembre, è fissata al 17 gennaio.

Al concorso – che prevede una prova preselettiva, una scritta e una orale, oltre alla valutazione dei titoli posseduti dai candidati – potrà partecipare il personale docente ed educativo di ruolo con un’anzianità di servizio di almeno cinque anni. I posti disponibili saranno ripartiti tra le regioni tenendo conto delle sedi vacanti nel prossimo triennio.

Come si procederà all’assunzione?

Come riporta l’articolo 11 del bando, i candidati dichiarati vincitori sono invitati dal competente USR ad assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva di accertamento del possesso dei titoli e dei requisiti prescritti per l’assunzione.

I soggetti che rinunciano all’assunzione sono esclusi dalla graduatoria. Sono altresì eliminati dalla graduatoria i nominativi di coloro che, senza giustificato motivo, non prendono servizio nel termine indicato dall’USR con l’atto di invito alla sottoscrizione del contratto o che non perfezionano l’assunzione con la presentazione, entro trenta giorni, dei documenti richiesti.

I dirigenti assunti in servizio sono soggetti al periodo di prova disciplinato dal vigente Contratto Collettivo Nazionale del personale dirigenziale scolastico. Essi sono tenuti alla permanenza in servizio nella regione di assegnazione per un periodo pari alla durata minima dell’incarico dirigenziale previsto dalla normativa vigente.

