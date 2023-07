Concorso dirigenti scolastici 2023 riservato ricorrenti, pubblicato decreto: come sarà strutturato il corso di formazione?

Concorso dirigenti scolastici 2023 riservato ricorrenti, pubblicato decreto: come sarà strutturato il...

Prima dell’avvio del corso intensivo di formazione, dietro avviso della Direzione generale del personale scolastico, sono comunicati i termini e le modalità di pagamento del secondo versamento pari a € 1.500,00, che dovranno eseguire i candidati che hanno superato la prova di cui sopra. L’importo è finalizzato alla copertura integrale dei costi dell’attività di formazione.

Organizzazione del corso intensivo di formazione

Il corso intensivo di formazione della durata di 120 ore è organizzato dal Ministero dell’istruzione e del merito con la collaborazione degli Uffici scolastici regionali a livello regionale o interregionale, secondo il numero di candidati ammessi al corso, anche avvalendosi della collaborazione di Università, e può prevedere sessioni di formazione erogabili anche a distanza. I corsisti ammessi al corso intensivo non hanno diritto all’esonero dal servizio e le eventuali spesi di viaggio, vitto e alloggio sono a loro carico.

Struttura del corso intensivo

Il corso intensivo di formazione si compone dei quattro moduli formativi ed è finalizzato all’arricchimento delle competenze professionali e culturali possedute, sulle funzioni proprie del dirigente scolastico, con particolare riguardo alle modalità di direzione della scuola alla luce delle innovazioni previste dalla legge, ai processi, all’innovazione e agli strumenti della didattica, all’organizzazione e alla gestione delle risorse umane e ai legami con il contesto e il territorio.

Moduli formativi del corso intensivo

I quattro moduli previsti nel percorso intensivo di formazione per i candidati ammessi alla frequenza sono:

MODULO FORMATIVO A) avente per argomento: la gestione unitaria delle istituzioni scolastiche, l’autonomia scolastica, l’organizzazione del sistema educativo d’istruzione e formazione, l’organizzazione degli ambienti di apprendimento con particolare riferimento all’inclusione scolastica e alla progettazione, l’innovazione digitale e metodologica, l’alternanza scuola-lavoro, gli attori e i progetti e le reti tra scuole e il loro rapporto con il territorio.

MODULO FORMATIVO B) avente per argomento: l’organizzazione del lavoro; la gestione e la valorizzazione del personale scolastico con particolare attenzione alla formazione in servizio; la programmazione e la gestione dell’organico dell’autonomia; la leadership per l’apprendimento e il successo formativo degli studenti, con particolare riferimento alle tematiche relative all’inclusione scolastica e all’orientamento; il management e la relazione con gli stakeholders esterni e interni, la rendicontazione sociale al servizio dell’autonomia scolastica e dei processi di valutazione.

MODULO FORMATIVO C) avente per argomento la responsabilità civile, penale ed erariale del dirigente scolastico; la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche con particolare riferimento al bilancio annuale e alla sua correlazione con la programmazione triennale dell’offerta formativa; la gestione del contenzioso scolastico e i procedimenti disciplinari; diritto di accesso e trasparenza; sicurezza sui luoghi di lavoro; la disciplina dei contratti pubblici relativa a lavori, servizi e forniture applicata al contesto delle istituzioni scolastiche; relazioni sindacali.

MODULO FORMATIVO D) avente per argomento il processo di valutazione delle istituzioni scolastiche e del personale scolastico, con particolare riferimento ai dirigenti scolastici; il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; il Rapporto di Autovalutazione e il Piano di Miglioramento delle istituzioni scolastiche; la progettazione e la rendicontazione di attività finanziate con fondi nazionali ed europei.

Prova finale

Sono ammessi a sostenere la prova finale, tutti i candidati che abbiano frequentato almeno il 75% delle ore di ciascuno dei quattro moduli formativi del corso intensivo, prova consistente in un’esposizione orale da parte del candidato sulla base di una relazione scritta sulle attività formative svolte e di un elaborato di carattere teorico-pratico sulle materie oggetto dei moduli formativi.

