Concorso dirigenti scolastici: trattamento diversificato da regione a regione

Siamo un gruppo di docenti che non hanno superato la prova preselettiva del Concorso ordinario Dirigenti scolastici, pur avendo conseguito punteggi meritevoli compresi tra 35/50 e 39/50.

Il punteggio di 35/50 ha consentito di passare alla successiva fase concorsuale della prova scritta in ben 3 Regioni.

Ci siamo aggregati in via informale in un movimento nazionale, Movimento Equità nel Merito, e abbiamo intrapreso diverse azioni a tutela della nostra situazione.

In seguito ad Accesso Civico al MIM e Accesso agli atti a USR e CINECA, dai documenti che ci sono stati forniti ,abbiamo rilevato incongruenze, difformità e poca trasparenza.

Da quanto emerso dai documenti forniti dal MIM la prova concorsuale appare inficiata a monte, a partire dalla preparazione delle prove preselettive.

Per questo abbiamo ottenuto la presentazione di una Interpellanza parlamentare che alleghiamo insieme ad un nostro articolo che vorremmo pubblicare.

Fino ad ora i diversi articoli di denuncia – informazione sul Concorso ordinario Dirigente scolastico hanno evidenziato solo le incongruenze della prova scritta. In verità incongruenze anche più gravi sono emerse nelle procedure ex ante la preselettiva.

Docenti del Movimento Equità nel Merito