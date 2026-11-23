Il prossimo concorso ordinario per docenti sarà bandito soltanto per le classi di concorso e le tipologie di posto per le quali risultano esaurite tutte le graduatorie utilizzabili. È quanto annunciato da Mario Pittoni, responsabile del Dipartimento Istruzione della Lega e già presidente della Commissione Cultura del Senato, attraverso un post pubblicato su Facebook.

Secondo Pittoni, si è conclusa positivamente la trattativa tra il Ministero dell’Istruzione e del Merito e la Commissione europea per limitare, in questa fase, il ricorso a nuove procedure concorsuali in presenza di graduatorie ancora da smaltire.

«Il ministero dell’Istruzione e del Merito ha ottenuto l’autorizzazione a bandire il nuovo concorso ordinario per circa 14mila posti limitatamente alle classi di concorso e alle tipologie di posto per le quali risultano esaurite tutte le graduatorie utilizzabili», ha scritto Pittoni.

La novità principale riguarda quindi la scelta di non avviare nuovi concorsi laddove siano ancora disponibili candidati nelle graduatorie delle precedenti procedure.

Nessun nuovo concorso per il sostegno nella secondaria

La conseguenza più significativa riguarda il sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado, per il quale non sono previste nuove procedure concorsuali, essendo ancora attive le graduatorie dei precedenti concorsi.

La circostanza è confermata anche dalla UIL Scuola, che ha diffuso una scheda informativa dopo l’illustrazione, da parte dell’Amministrazione, degli schemi dei due nuovi bandi.

In particolare, i 6.200 posti destinati alla scuola secondaria riguarderanno esclusivamente il posto comune, mentre per infanzia e primaria saranno disponibili anche posti di sostegno.

Quasi 14mila posti: come saranno distribuiti

Secondo quanto comunicato dalla UIL Scuola, i posti complessivamente previsti sono 13.868, così ripartiti:

7.668 posti per la scuola dell’infanzia e primaria, su posto comune e sostegno;

per la scuola dell’infanzia e primaria, su posto comune e sostegno; 6.200 posti per la scuola secondaria di primo e secondo grado, esclusivamente su posto comune.

I nuovi bandi riprenderanno sostanzialmente l’impianto delle precedenti procedure concorsuali.

Requisiti di accesso e prove

Per infanzia e primaria sarà richiesta la laurea in Scienze della formazione primaria oppure il diploma magistrale abilitante conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002. Per concorrere sui posti di sostegno sarà inoltre necessaria la relativa specializzazione.

Per la secondaria potranno partecipare i candidati in possesso dell’abilitazione specifica oppure del titolo di studio valido per l’accesso alla classe di concorso e di almeno tre anni di servizio nelle scuole statali negli ultimi cinque anni, di cui almeno uno nella classe di concorso richiesta.

La prova scritta consisterà in 50 quesiti a risposta multipla da svolgere in 100 minuti. Per accedere all’orale sarà necessario conseguire almeno 70/100, rientrando nel limite del triplo dei posti disponibili, oltre agli eventuali candidati a pari merito.

La prova orale comprenderà un colloquio disciplinare e una lezione simulata, con eventuale prova pratica. Il punteggio massimo complessivo sarà di 250 punti, di cui 100 per lo scritto, 100 per l’orale e 50 per i titoli.

Partecipazione con riserva e scadenze

Potranno partecipare con riserva anche gli iscritti ai percorsi abilitanti dell’anno accademico 2025/2026 per la secondaria e, per il sostegno nell’infanzia e primaria, gli iscritti ai percorsi di specializzazione in possesso del titolo abilitante richiesto.

In entrambi i casi, il titolo dovrà essere conseguito entro il 31 dicembre 2026 e dichiarato online nel periodo compreso tra il 14 dicembre 2026 e il 4 gennaio 2027.

Fino allo scioglimento della riserva non sarà possibile accedere alla prova orale.