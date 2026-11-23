Almeno 37 mila assunzioni di docenti per l’anno scolastico 2027/2028. È il potenziale di reclutamento stimato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla base dei posti che si prevede risulteranno vacanti dopo le operazioni di mobilità e dei pensionamenti attesi. Lo ha comunicato il Mim oggi, 23 novembre.

Quarto concorso ordinario al via

Il Ministero ha già ottenuto l’autorizzazione a bandire il quarto concorso ordinario per circa 14mila posti, destinato alle classi di concorso e alle tipologie di posto per le quali risultano esaurite tutte le graduatorie utilizzabili.

“Dopo le 206mila immissioni in ruolo di personale scolastico, prosegue, come promesso, la nostra azione volta a ridurre il precariato e a garantire la stabilità dei posti di lavoro e la continuità didattica”, spiega il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, che spiega inoltre che “il Ministero sta preparando il piano di reclutamento per il prossimo anno scolastico”.

Il piano per il 2027/2028 infatti prevede tre canali di reclutamento. Dalle graduatorie già esistenti, comprese quelle dei precedenti concorsi e del PNRR, potranno essere assunti circa 16mila e 500 docenti. Altri 13mila 868 posti potranno essere coperti attraverso il nuovo concorso, le cui graduatorie saranno utilizzabili già dal prossimo anno scolastico.

Per i restanti posti si prevede il ricorso agli elenchi regionali, da ricostituire per l’anno scolastico 2027/2028, così da ampliare le possibilità di copertura delle cattedre rimaste vacanti.

La stima complessiva tiene conto di circa 23 mila pensionamenti previsti. Il numero definitivo delle assunzioni sarà determinato sulla base dei posti effettivamente disponibili, una volta concluse le operazioni di mobilità e accertate le cessazioni dal servizio.

L’obiettivo è utilizzare tutti gli strumenti di reclutamento disponibili per assicurare la più ampia copertura possibile dei posti vacanti e garantire continuità all’attività didattica.

Bandi entro dicembre, proroga per le aule informatiche

Il Ministero ha prorogato al 14 novembre 2026 il termine per il censimento delle aule e il collaudo delle postazioni informatiche che saranno utilizzate per le procedure concorsuali nell’anno scolastico 2026/2027. Si tratta di un passaggio organizzativo che riguarda le scuole di tutto il territorio nazionale e che accompagna la preparazione dei prossimi concorsi.

La proroga, tuttavia, non sembra necessariamente destinata a far slittare la pubblicazione dei bandi. Come ricostruito dalla Tecnica della Scuola, anche nelle precedenti procedure il Ministero aveva pubblicato i provvedimenti mentre le verifiche sulle sedi erano ancora in corso.

Il 7 ottobre 2026, inoltre, il CSPI ha approvato all’unanimità il parere sullo schema di decreto che interviene sugli Allegati B dei DM 205 e 206 del 26 ottobre 2023, relativi alla valutazione dei titoli. Un ulteriore elemento che si inserisce nel percorso di preparazione delle nuove procedure.

Le modifiche alle tabelle di valutazione dei titoli

Le novità riguardano i punteggi attribuiti ad alcuni titoli culturali e professionali. Come spiegato dal prof Lucio Ficara, tra le modifiche indicate figurano il riconoscimento di 15 punti per il superamento di un precedente concorso ordinario nella stessa classe di concorso e una diversa valorizzazione dei titoli di specializzazione sul sostegno e dell’abilitazione specifica.

Per questi ultimi sono previsti 12,50 punti per la specializzazione sul sostegno conseguita attraverso i percorsi straordinari o per l’abilitazione specifica ottenuta con un percorso selettivo; il punteggio scenderebbe a 5 punti in caso di percorso non selettivo.

Interventi anche sulle certificazioni linguistiche: 3,75 punti per il livello C1 e 5 punti per il C2, se riconosciute. È previsto inoltre un punteggio di 3,75 punti per l’italiano L2 e una maggiore considerazione del servizio specifico, valutato 3 punti per ogni anno.

Le novità normative e i prossimi passaggi

Nel quadro delle nuove procedure rientrano anche alcune disposizioni normative richiamate nell’approfondimento. Il decreto-legge 170 del 30 settembre 2026, in vigore dal 1° ottobre, proroga al 31 dicembre 2027 la possibilità per gli insegnanti tecnico-pratici di accedere con il diploma e rende strutturali i percorsi abilitanti da 30 CFU.

Un’altra disposizione, il decreto-legge 144 del 7 agosto 2026, convertito nella legge 174 del 5 ottobre 2026, esclude la cancellazione dalle graduatorie dei concorsi ordinari dopo la conferma in ruolo.

Al momento, dunque, il quadro è quello di una procedura in fase di preparazione, con bandi che potrebbero arrivare entro la fine dell’anno. Per conoscere con certezza posti disponibili, requisiti, modalità di partecipazione e scadenze, sarà necessario attendere la pubblicazione dei provvedimenti ufficiali.

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