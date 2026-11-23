Con il decreto ministeriale 151/2026 la sperimentazione nazionale sulle competenze non cognitive e trasversali entra nella fase operativa: sono 443 le proposte ammesse, per un totale di 1.169 istituzioni scolastiche coinvolte. L’Associazione nazionale presidi parla di un segnale positivo della vitalità delle scuole, ma chiede condizioni chiare e strumenti adeguati perché l’impegno produca risultati solidi.

Il nodo della formazione

Il primo problema riguarda la formazione dei docenti. L’articolo 3 della legge 22/2025 prevede un Piano straordinario triennale di azioni formative, di cui il ministro aveva annunciato alla Camera, il 15 luglio, l’imminente adozione con operatività dal nuovo anno scolastico. Il Piano, denuncia l’Anp, non risulta ancora avviato. Senza una formazione tempestiva, avverte l’associazione, “le scuole rischiano di dover affrontare la sperimentazione in solitudine”, una criticità già segnalata a gennaio in sintonia con il parere del Cspi del 18 dicembre 2025.

La questione dei tempi

Il secondo nodo è la certezza dei tempi. Il decreto 6/2026 colloca il triennio negli anni scolastici 2025/26, 2026/27 e 2027/28, mentre il decreto 151/2026 autorizza le attività dal 24 luglio 2026 per un triennio, quando il primo anno scolastico era già concluso. L’Anp chiede al ministero di chiarire se le scuole potranno contare su tre anni scolastici pieni, tenendo conto che alle Camere dovrà essere presentata la relazione sugli esiti. Intanto, ai colleghi delle scuole autorizzate suggerisce di documentare con cura attività e impegno orario effettivo, utili per il monitoraggio nazionale.

“Una didattica ordinamentale”

Come sostenuto il 20 ottobre davanti alla Commissione Cultura della Camera, l’Anp ritiene che la didattica delle competenze non cognitive e trasversali debba diventare ordinamentale. Perché l’innovazione si consolidi e non resti affidata alla sola buona volontà delle singole comunità scolastiche, l’associazione chiede all’amministrazione di avviare le iniziative di sua competenza, così da dare concreta attuazione a un percorso definito “apprezzabile”.