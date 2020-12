Concorso DSGA e Legge di bilancio: assunzioni in aumento

La Legge di Bilancio approvata alla Camera, che stanzia per la scuola oltre 3,7 miliardi, di cui 2,2 di spesa corrente e oltre 1,5 per investimenti, interviene anche sul tema del concorso per DSGA.

Concorso DSGA

Stabilisce il documento ministeriale: Viene incrementata, attraverso l’eliminazione del limite del 50%, la quota di idonei nelle graduatorie del concorso per Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi. Con questa misura aumenta il numero di assunzioni e la copertura dei posti vacanti.

Il provvedimento va a colmare i posti rimasti vacanti (per l’anno scolastico 2020/2021 parliamo di oltre 3000 unità con i pensionamenti) sui quali già il Decreto Agosto aveva tentato di porre rimedio ampliando la quota di idonei alle graduatorie del concorso (da utilizzare ai fini dell’immissione in ruolo) dal 30% al 50% dei posti messi a bando. Oggi quella quota limite viene del tutto rimossa, ponendo le basi per un sistema scuola più efficiente perché in grado di mettere risorse umane là dove servono.