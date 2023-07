Concorso educazione motoria scuola primaria, imminente il bando per 1.740 posti: come prepararsi

Concorso educazione motoria scuola primaria, imminente il bando per 1.740 posti: come...

In attesa della pubblicazione del bando, attesa come imminente, vediamo cosa prevede il decreto 80 del 30 marzo 2022, recante “Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami abilitante per l’accesso ai ruoli del personale docente relativi all’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria, di cui all’articolo 1, commi 329 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234“.

Al decreto sono allegati:

Programma d’esame

Tabella dei titoli valutabili nei concorsi per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, e ripartizione dei relativi punteggi.

Il concorso è indetto su base regionale per la copertura dei posti di insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria vacanti e disponibili nell’anno scolastico successivo.

Cosa studiare

Per quanto riguarda, in particolare, il programma d’esame, questo è contenuto nell’allegato A, che indica gli argomenti sui quali si dovranno preparare i candidati per la prova scritta (computer based, 50 quesiti, durata 100 minuti) e per la successiva prova orale (durata 30 minuti).

Il programma prevede una parte generale e una parte disciplinare.

In sintesi, per la parte generale al candidato saranno poste domande di normativa scolastica, sulle Indicazioni nazionali per il curricolo, su fondamenti della psicologia dello sviluppo, della psicologia dell’apprendimento scolastico e della psicologia dell’educazione, su competenze digitali inerenti l’uso didattico delle tecnologie, oltre che sulla governance delle istituzioni scolastiche e stato giuridico del docente, contratto di lavoro, disciplina del periodo di formazione e di prova…

Per quanto riguarda il programma disciplinare, il candidato dovrà dimostrare adeguate conoscenze e competenze relativamente a nuclei tematici attinenti all’educazione motoria.

