Concorso ordinario STEM,le domande dal 2 al 16 marzo [Bando in G.U.]

Uscito in Gazzetta Ufficiale il nuovo bando per il concorso a cattedra ordinario per le discipline STEM. Sarà possibile presentare istanza di partecipazione dal 2 al 16 marzo.

Riapertura termini

Dopo il concorso STEM dell’estate 2021, con il decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale il giorno 1 marzo 2022, si determina la riapertura dei termini di partecipazione alle procedure concorsuali relative alle classi di concorso A020 – Fisica, A026 – Matematica, A027 – Matematica e Fisica, A028 – Matematica e Scienze, A041 – Scienze e tecnologie informatiche, conformemente a quanto previsto dall’art. 59, comma 18, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

I candidati possono presentare istanza in un’unica regione

e per una sola classe di concorso, distintamente per la scuola

secondaria di primo e di secondo grado. Il candidato concorre per piu’ procedure concorsuali mediante la presentazione di un’unica istanza con l’indicazione delle procedure concorsuali cui intenda partecipare.

I candidati possono presentare istanza di partecipazione al

concorso a partire dalle ore 9,00 del giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, ovvero il 2 marzo 2022, fino alle ore 23,59 del quattordicesimo giorno successivo a quello di apertura delle istanze, ovvero il 16 marzo 2022.

Domande con Istanze OnLine

I candidati presentano istanza di partecipazione al concorso

unicamente in modalita’ telematica, ai sensi del decreto legislativo

7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni attraverso

l’applicazione «Piattaforma concorsi e procedure selettive» previo

possesso delle credenziali SPID, o, in alternativa, di un’utenza

valida per l’accesso ai servizi presenti nell’area riservata del

Ministero con l’abilitazione specifica al servizio «Istanze on Line

(POLIS)».