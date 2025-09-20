Concorso PNRR 3, rinnovo delle GaE e GPS, graduatorie regionali per idonei, ci sono tante domande da inoltrare

Tra il dicembre 2025 e il luglio 2026, i docenti precari della scuola saranno chiamati a compilare numerose istanze per partecipare ai concorsi a cattedra PNRR 3, ma anche a rinnovare le graduatorie GaE e GPS per l’aggiornamento dle biennio 2026-2028, ma c’è anche da fare l’inserimento nelle graduatorie regionali dei docenti idonei di un concorso ordinario dal 2020 in poi. Per adesso l’attesa per la prossima istanza è riferita al concorso a cattedra PNRR 2025, il cui bando è previsto per il prossimo dicembre 2025.

Bando concorso a cattedra PNRR 3

La pubblicazione del prossimo bando di concorso a cattedra PNRR 3 è prevista per il prossimo novembre/dicembre 2025, saranno messi a bando, sia posti di sostegno che posti normali, poco più di 20.000 cattedre per tutti gli ordini e gradi di istruzione.

Aggiornamento GaE e GPS 2026-2028

È utile sapere che l’aggiornamento delle GaE e delle GPS è previsto per la tarda primavera 2026, il rinnovo delle suddette graduatorie avrà validità per il biennio 2026/2027 e 2027/2028. L’aggiornamento delle suddette procedure di supplenza è stato previsto con l’introduzione dell’art.4 del decreto legge 127 del 9 settembre 2025.

In buona sostanza il regolamento per le supplenze è di fatto proprogato dal 2025/2026 fino al 2027/2028, in modo da prevedere una apposita Ordinanza Ministeriale, sullo stile della precendete OM 88 del 16 maggio 2024, che andrà ad accogliere le novità legislative introdotte dal decreto legge 25 del 14 marzo 2025, ma anche altre novità che arriveranno fino al prossimo 2026.

Graduatorie regionali per idonei concorsi

È bene sapere che il decreto legge 45 del 7 aprile 2025, convertito con modificazioni dalla Legge 5 giugno 2025, n. 79, ha modificato l’art.399 del d.lgs. 297/94 con l’integrazione del comma 3-ter.

In buona sostanza in questa modifica si stabilisce che i candidati che hanno conseguito almeno il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale in un concorso ordinario bandito dal 2020 in poi, per posti di tipo comune e di sostegno nella scuola di ogni ordine e grado, sono inseriti, a domanda, a decorrere dall’anno scolastico successivo a quello di pubblicazione della relativa graduatoria, in un elenco regionale da cui si attinge, in caso di esaurimento delle graduatorie dei concorsi per il personale docente, a partire dall’anno scolastico 2026/2027. In questi elenchi non potranno entrare i docenti già di ruolo, ma solamente coloro che ancora si trovano a fare supplenze con contratti a tempo determinato.