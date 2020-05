Concorso scuola, come affrontare la prova preselettiva

I prossimi concorsi ordinari (infanzia, primaria e secondaria) prevedono una prova preselettiva computer-based, unica per tutto il territorio nazionale, “volta all’accertamento delle capacità logiche, di comprensione del testo nonché di conoscenza della normativa scolastica”.

Il corso, realizzato dalla Tecnica della Scuola Formazione, a cura del docente Giovanni Morello, proposto intende offrire ai candidati una serie di strumenti (culturali, cognitivi, strategici, organizzativi, emozionali) per affrontare al meglio la prova e, in particolare, i quesiti legati alla comprensione del testo e alla logica, sulla base dell’individuazione e analisi di una serie di schemi risolutivi adattabili alle varie tipologie di item somministrabili in sede concorsuale nei due ambiti citati.

Saranno svolti 4 incontri di 3 ciascuno per un totale di 12 ore

> Martedì 5 maggio 2020 – dalle 16.00 alle 19.00

> Lunedì 11 maggio 2020 – dalle 16.00 alle 19.00

> Martedì 12 maggio 2020 – dalle 16.00 alle 19.00

> Mercoledì 13 maggio 2020 – dalle 16.00 alle 19.00

Segui la diretta comodamente da casa sul tuo pc. Il corso si svolge on line con il docente dal vivo. Durante le sessioni potrai interagire con il relatore tramite chat.

