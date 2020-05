Concorso straordinario abilitante, aperta funzione per presentare domanda

Oggi 28 maggio 2020 e fino al 3 luglio 2020, alle ore 23:59, sarà possibile presentare la domanda per il concorso straordinario abilitante bandito, con Decreto Dipartimentale n. 497 del 21 aprile 2020. Ricordiamo che l’istanza va presentata attraverso il sito del Ministero dell’istruzione, piattaforma “Concorsi e procedure selettive”.

Piattaforma per inviare domanda

La domanda per partecipare alla procedura del concorso straordinario solo ai fini abilitanti si deve presentare dall’area riservata del sito del Ministero dell’Istruzione nel menù “Servizi in evidenza” si trova l’opzione “Piattaforma Concorsi e Procedure Selettive” . Una volta entrati nella piattaforma suddetta nella lista istanze aperte si trova il tasto COMPILA LA DOMANDA.

Ecco i requisiti di chi può partecipare

Per prima cosa serve il titolo di studio previsto per l’accesso alla classe di concorso per cui si vuole concorrere.

Poi bisogna aver maturato, anche cumulativamente, tre annualità di servizio nella scuola statale o paritaria tra l’a.s. 2008/2009 e l’a.s. 2019/2020, su posto comune o di sostegno, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124

Per chi non è di ruolo serve avere svolto almeno 1 annualità di servizio nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre, mentre per i docenti di ruolo delle scuole statali possono partecipare alla procedura, in deroga al requisito della annualità di servizio nella specifica classe di concorso.