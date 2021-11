Obbligo vaccinale docenti e Ata, conferenza stampa Draghi per il super green pass – DIRETTA ore 18

Per mettere a punto gli ultimi provvedimenti del super green pass, che potrebbe anche introdurre l’obbligo vaccinale per il personale scolastico (che secondo le prime ipotesi in circolazione scatterebbe a partire dal 15 dicembre), il Consiglio dei Ministri è convocato mercoledì 24 novembre alle ore 15.30 a Palazzo Chigi, per l’esame del seguente ordine del giorno:

DECRETO-LEGGE: Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali (PRESIDENZA-SALUTE);

LEGGI REGIONALI;

VARIE ED EVENTUALI.

La conferenza stampa

A seguire, attorno alle ore 18, la conferenza stampa cui parteciperà il presidente del Consiglio Mario Draghi, il ministro della Salute Roberto Speranza e la ministra per gli Affari regionali Maria Stella Gelmini.

Segui la diretta