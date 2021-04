Conferme incarichi di presidenza, domande entro il 20 maggio 2021

Con Decreto n. 112/2021 il MI ha dettato le regole per la conferma degli incarichi di presidenza per l’anno scolastico 2021-2022.

Dall’anno scolastico 2006-2007 non sono più conferiti incarichi di presidenza, fatta salva la conferma degli incarichi già conferiti.

Gli incarichi di presidenza già conferiti negli anni precedenti sono confermati, a domanda, sui posti residuati dopo eventuali nomine in ruolo e autorizzazioni all’accoglimento di istanze di riammissione e trattenimento in servizio.

Gli aspiranti alla conferma dell’incarico devono presentare domanda, in modalità telematica, all’Ufficio scolastico regionale – Ambito territoriale della provincia in cui hanno la sede di servizio in qualità di preside incaricato nel corrente anno scolastico, nel periodo dal 20 aprile al 20 maggio 2021.

