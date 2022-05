Connessioni digitali, al via l’iniziativa di Save the Children contro la povertà educativa digitale: scadenza 10 giugno

Connessioni digitali, al via l’iniziativa di Save the Children contro la povertà...

Favorire l’educazione digitale per contrastare i fenomeni di povertà educativa digitale, soprattutto dopo la pandemia, è estremamente importante ed urgente.

Nasce così Connessioni digitali, il progetto, previsto nell’ambito del Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione e Save the Children Italia Onlus, per la promozione di attività finalizzate all’accrescimento delle competenze digitali di bambini/e e adolescenti in ambito scolastico.

Il progetto prevede la realizzazione di un percorso didattico per lo sviluppo delle competenze digitali, mediante la simulazione di una vera e propria redazione giornalistica.

Le scuole secondarie di I grado interessate all’iniziativa dovranno manifestare la propria intenzione di iscriversi al biennio 2022-2024 di Connessioni Digitali entro il 10 giugno 2022.

Il form di iscrizione è disponibile al link https://www.savethechildren.it/bandoconnessioni.