Consigli di classe, ecco quanti giorni prima devono essere convocati e qual è la modalità di convocazione

Uno degli organi collegiali più importanti delle nostre scuole, dove si trattano temi come la programmazione, gli aspetti didattici e di valutazione, è senza ombra di dubbio il Consiglio di classe. Vediamo come viene convocato un Consiglio di classe e soprattutto quanti giorni prima del suo svolgimento deve essere convocato.

Il Consiglio di classe

Le regole del Consiglio di classe sono definite dall’art.5 del d.lgs. 297/94, dove emerge che il consiglio di intersezione nella scuola materna, il consiglio di interclasse nelle scuole elementari e il consiglio di classe negli istituti di istruzione secondaria sono rispettivamente composti dai docenti delle sezioni dello stesso plesso nella scuola materna, dai docenti dei gruppi di classi parallele o dello stesso ciclo o dello stesso plesso nella scuola elementare e dai docenti di ogni singola classe nella scuola secondaria. Fanno parte del consiglio di intersezione, di interclasse e del consiglio di classe anche i docenti di sostegno e i docenti di potenziamento che operano all’interno della classe.

Ai docenti assegnati alla classe, che sono componenti di diritto del Consiglio di classe, si aggiungono, ai sensi dell’art.5, comma 2, del d.lgs. 297/94, le rappresentanze dei genitori e degli studenti.

A tal proposito fanno parte del consiglio di intersezione, di interclasse o di classe:

nella scuola materna e nella scuola elementare, per ciascuna delle sezioni o delle classi interessate un rappresentante eletto dai genitori degli alunni iscritti; nella scuola media, quattro rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe; nella scuola secondaria superiore, due rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe, nonché due rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti della classe; nei corsi serali per lavoratori studenti, tre rappresentanti degli studenti della classe, eletti dagli studenti della classe.

Convocazione del Consiglio ordinario

Per quanto riguarda la convocazione di un Consiglio di classe ordinario, dobbiamo sottolineare che la loro indizione deve essere disposta già ad inizio anno scolastico dal piano annuale delle attività. In tale piano annuale si dovrà programmare un calendario degli incontri collegiali, comprese le riunioni dei Consigli di classe. È importante specificare che con l’autonomia scolastica le scuole applicano un proprio regolamento interno che stabilisce, tra le altre cose, anche i modi e i tempi delle convocazioni dei consigli di classe.

Quanto suddetto è specificato anche nel D.L.vo 297/94, dove all’art. 10 comma 1 lettera a) è disposto che “Le convocazioni degli organi collegiali devono essere effettuate secondo i tempi e le modalità stabilite nel regolamento interno deliberato dal consiglio d’istituto”.

Di norma le scuole che hanno redatto un regolamento contenente modi e tempi di convocazione di un Consiglio di classe, si sono attenute alle linee generali contenute nella circolare ministeriale 16 aprile 1975, n. 105. In mancanza di regolamenti interni redatti dalle scuole e deliberati dal consiglio d’istituto, si applica l’art. 40 del su citato D.L.vo 297/94 in cui è specificato che: “In mancanza dei regolamenti interni previsti dal presente titolo gli organi collegiali operano sulla base di regolamenti tipo predisposti dal Ministero della Pubblica Istruzione”.

Quindi in caso di mancanza di regolamento interno, si applica la C.M. n.105/1975 in cui è scritto che: “la convocazione degli organi collegiali deve essere disposta con un congruo preavviso – di massima non inferiore ai 5 giorni – rispetto alla data delle riunioni. La convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell’organo collegiale e mediante affissione all’albo di apposito avviso; in ogni caso, l’affissione all’albo dell’avviso è adempimento sufficiente per la regolare convocazione dell’organo collegiale. La lettera e l’avviso di convocazione devono indicare gli argomenti da trattare nella seduta dell’organo collegiale. Di ogni seduta dell’organo collegiale viene redatto processo verbale, firmato dal presidente e dal segretario, stesso su apposito registro a pagine numerate.

Prima di lamentarsi della mancata convocazione in un tempo congruo, non inferiore ai 5 giorni dalla data del Consiglio di classe o del collegio dei docenti, bisognerebbe avere contezza dell’esistenza o meno del regolamento interno deliberato dal consiglio d’istituto. Una volta accertato che non esiste un regolamento interno che è restrittivo rispetto alla C.M. n. 105/1975, si può fare un atto di rimostranza al Ds, qualora convochi un consiglio di classe ordinario dall’oggi al domani oppure solo due o tre giorni prima della sua data di effettuazione.

Convocazione straordinaria

Un consiglio di classe assume carattere di straordinarietà se si rende necessario convocarlo per un qualsiasi problema urgente previsto dalla norma di riferimento, ai sensi dell’art.5 del decreto legislativo 297/94.

Riguardo la convocazione dei consigli di classe a carattere straordinario, diciamo, che per il motivo d’urgenza e improrogabilità, possono essere convocati anche 24 ore prima della seduta con le stesse modalità dei consigli ordinari, ma è necessario motivare l’urgenza in forma scritta. È bene sottolineare che i docenti sono comunque obbligati a partecipare sia ai Consigli di classe ordinari e anche straordinari, l’eventuale assenza va comunque debitamente giustificati.