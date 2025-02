Consiglio di classe. Il docente coordinatore di educazione civica ha diritto a partecipare e a formulare la proposta di voto?

Una nostra lettrice, docente abilitata nelle discipline giuridico – economiche, nominata coordinatrice di educazione civica, ci pone il seguente quesito:

“Sono docente abilitata nelle discipline giuridico – economiche nominata coordinatrice di Educazione civica in classi in cui ho solo ore di potenziamento in copresenza con docenti di altre materie curricolari; in alcune di tali ore svolgo attività rientranti nel curricolo di Educazione civica. Ritengo pertanto di dover formulare la proposta di voto per gli scrutini (dopo aver acquisito opportuni elementi di valutazione da parte degli altri docenti della classe) e partecipare agli scrutini stessi. Chiedo una conferma in merito.”

Introduzione dell’insegnamento dell’educazione civica

L’anno scolastico 2024/2025 ha visto l’introduzione dell’insegnamento dell’educazione civica non come disciplina specifica, ma in una prospettiva trasversale a tutte le discipline, in coerenza con le indicazioni nazionali dei diversi ordini di scuola.

Chi deve insegnare l’educazione civica

L’insegnamento dell’educazione civica, considerato trasversale alle singole discipline, spetta a tutti i docenti che operano nelle sezioni e nelle classi; mentre negli indirizzi delle scuole del secondo ciclo dove è presente la disciplina diritto, l’insegnamento è delegato al docente di tale disciplina, fermo restante la trasversalità del suo insegnamento e dell’individuazione di un coordinatore di Educazione civica.

Funzioni e compiti del coordinatore di educazione civica

La legge 92 del 2019 dispone che il collegio dei docenti individui in tutte le classi, tra i docenti cui è affidato l’insegnamento dell’educazione civica, un docente col compito di:

• Coordinare le diverse attività didattiche svolte nella classe;

• Acquisire elementi conoscitivi relativi agli alunni;

• Formulare in sede di scrutinio una proposta di voto.

Valutazione

In considerazione che l’insegnamento dell’educazione civica è trasversale alle singole discipline e che spetta a tutti i docenti, il coordinatore, in sede di scrutinio, dopo aver acquisito gli elementi conoscitivi dai docenti del team o dal Consiglio di Classe, formula la proposta di valutazione, coerentemente con le competenze, le abilità e le conoscenze indicate nel curricolo dell’educazione civica e affrontate durante l’attività didattica.

Riscontro al quesito della nostra lettrice

In merito a quanto espresso dalla nostra lettrice e alla luce di quanto dispone la normativa in vigore, possiamo assicurarla che ha pieno diritto di partecipare al consiglio di classe e di formulare la proposta di voto, chiaramente dopo aver acquisito gli opportuni elementi di valutazione da parte degli altri docenti della classe.