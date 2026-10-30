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30.10.2026

Consulte studentesche convocate al Mim, Valditara: “Continuiamo il confronto con chi rappresenta gli studenti”

Redazione
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“Continuando con il costante percorso di ascolto, ho convocato al MIM per la prossima settimana le Consulte studentesche”. Lo scrive in una nota il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, ricordando che le consulte sono “organismi elettivi che rappresentano democraticamente tutti gli studenti, per un confronto sulle istanze del mondo giovanile”. Valditara sottolinea anche un’altra iniziativa legata ai ragazzi nel corso della legislatura. “Abbiamo inoltre istituito presso il Ministero un Tavolo tecnico sulle problematiche giovanili costituito da personalità di alto profilo scientifico”.

Già in occasione del trentennale dell’istituzione delle Consulte Provinciali degli Studenti, celebrato lo scorso 10 ottobre, il ministro dell’Istruzione e del Merito aveva riconosciuto l’importanza degli organismi, che svolgono “un coordinamento istituzionale fondamentale, palestra di cittadinanza attiva per le giovani generazioni“. Le Consulte, aveva ricordato in quell’occasione Valditara, “furono sancite dal Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, numero 567, e rappresentano il valore della partecipazione democratica e della rappresentanza studentesca”.

“Nel corso di questi ultimi anni, l’organismo ha assunto un ruolo sempre più significativo nel sistema scolastico italiano“, avevano fatto presente dal MIM. “Il Ministro ha infatti avviato un percorso di confronto costante con i rappresentanti delle Consulte, incontrandoli con cadenza pressoché mensile e coinvolgendoli, per la prima volta, nella definizione delle Nuove Indicazioni Nazionali per i Licei“. Il confronto franco e costruttivo, aveva concluso, “contribuisce in maniera fattiva a costruire quella scuola costituzionale, che ha al centro la persona dello studente, e che rappresenta l’architrave delle riforme“.

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