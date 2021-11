Convegno Aici: La cultura in Italia: un volano per la ripartenza

L’Aici- Associazione delle istituzioni di cultura italiane con 139 soci tra gli istituti, le fondazioni e le accademie più prestigiose del Paese – organizza e promuove a Parma, capitale della cultura 2021, la conferenza nazionale dal titolo “Le Regioni, gli istituti di cultura e le politiche culturali del territorio nel quadro del PNRR”, con l’obiettivo di dare un segnale forte sulla necessità di considerare la cultura tra i temi fondamentali per la ripresa.

Il convegno si svolgerà in presenza e online e avrà luogo il 29 novembre nell’auditorium del Palazzo del Governatore.

Sarà Valdo Spini, presidente di AICI, a introdurre e concludere il convegno, mentre numerosi e diversi gli ospiti coinvolti: oltre ai contributi del Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi e di Francesco Profumo, presidente di ACRI, sono previsti gli interventi, tra gli altri, degli assessori alla cultura Ilaria Cavo (Regione Liguria e coordinatrice cultura Stato-Regioni), Mauro Felicori (Regione Emilia Romagna), Tommaso Sacchi (Comune di Milano) e al turismo Felice Casucci (Regione Campania) e di Lorenzo Casini, capo di gabinetto del Ministero della cultura, Paola Dubini, docente di economia della cultura, Flavia Piccoli Nardelli, deputata, Silvia Costa, Commissaria del Governo, Adriano Giannola, presidente diSVIMEZ, Nicola Antonetti, presidente dell’Istituto Luigi Sturzo.

Il focus maggiore sarà naturalmente sugli istituti di cultura che hanno dimostrato un’apertura verso la società, con risultati che testimoniano il ruolo fondamentale della cultura nella ripresa del Paese e come fattore imprescindibile di crescita e coesione sociale.

Ulteriore spunto di riflessione e approfondimento sarà il grande potenziale di sviluppo del raccordo, spesso già proficuamente avviato, tra istituzioni di cultura e il sistema formativo, scuole e università, attraverso forme di intese a livello regionale sia nel campo degli strumenti della didattica che nei contenuti, per esempio, in rapporto all’educazione civica.

Per la partecipazione in presenza, iscrizioni al link https://aici.it Necessario Green Pass o tampone negativo. L’evento sarà trasmesso anche in streaming sulla pagina FB di Aici