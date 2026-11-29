Lavorare in gruppo non significa necessariamente imparare insieme. Capita che gli studenti si dividano i compiti, che qualcuno finisca per fare tutto il lavoro e che il confronto tra pari rimanga in secondo piano. Per trasformare la collaborazione in una vera occasione di apprendimento, però, servono strategie precise, capaci di coinvolgere tutti e stimolare processi cognitivi più profondi.

Dal semplice lavoro di gruppo alla costruzione condivisa della conoscenza

Il Cooperative Learning non coincide con il mettere gli studenti intorno a un tavolo e assegnare loro un’attività da svolgere insieme. La sua efficacia dipende dalle dinamiche che si riescono ad attivare: spiegare un concetto a un compagno, confrontare interpretazioni, argomentare le proprie scelte e negoziare significati sono tutte operazioni che contribuiscono a consolidare le conoscenze.

Per il docente diventa quindi importante conoscere i principi dell’apprendimento cooperativo e capire quali processi cognitivi e relazionali entrano in gioco quando gli studenti lavorano insieme. Il confronto, se adeguatamente guidato, può diventare uno strumento per migliorare la comprensione e rendere gli alunni protagonisti del proprio percorso di apprendimento.

Comprendere e ricordare attraverso il confronto tra pari

Uno dei vantaggi della cooperazione è la possibilità di utilizzare il confronto con gli altri per comprendere meglio gli argomenti e recuperare le informazioni dalla memoria. Non tutte le attività, tuttavia, producono gli stessi risultati: occorre scegliere strutture cooperative coerenti con gli obiettivi didattici che si vogliono raggiungere.

Esistono strategie specifiche per favorire la comprensione, come Think-Pair-Share e Jigsaw, e altre pensate per consolidare la memoria, come Quiz-Quiz-Trade e Rally Coach. Conoscerne il funzionamento permette agli insegnanti di progettare attività più mirate, adattandole alle diverse discipline e alle esigenze della classe, senza ridurre la collaborazione a un esercizio fine a se stesso.

Pensiero critico e problem solving: quando la cooperazione fa ragionare

Il lavoro cooperativo può contribuire anche allo sviluppo di competenze che vanno oltre l’acquisizione dei contenuti disciplinari. Ragionare insieme, valutare soluzioni alternative, prendere decisioni e sostenere le proprie opinioni con argomentazioni sono esperienze importanti per sviluppare il pensiero critico e la capacità di risolvere problemi.

Strutture come Team-Pair-Solo, Send a Problem, Structured Problem Solving e Gallery Walk offrono modalità diverse per coinvolgere gli studenti in attività di ragionamento e confronto. Per utilizzarle efficacemente, il docente deve però saperne riconoscere potenzialità, limiti e condizioni di applicazione. La sfida è fare in modo che ogni alunno partecipi realmente, assumendosi una responsabilità individuale e contribuendo alla costruzione di una conoscenza condivisa.

Il corso

Su questi argomenti il corso Cooperative Learning per studiare meglio, a cura di Claudia Matini, in programma dal 9 dicembre.