L’intelligenza artificiale può diventare un’alleata preziosa nella preparazione delle lezioni, ma saperla utilizzare non significa accettare automaticamente ogni sua proposta. Per un docente, la vera sfida è capire come sfruttarne le potenzialità senza rinunciare alla propria autonomia didattica. Come individuare le attività più adatte alla classe? Come verificare la qualità dei materiali prodotti? E soprattutto, come trasformare i suggerimenti dell’IA in esperienze di apprendimento efficaci? Sono alcune delle domande al centro del secondo numero di IA LAB, dedicato proprio alla progettazione di una lezione con l’intelligenza artificiale.

Dall’obiettivo di apprendimento alla lezione: l’IA come supporto alla progettazione

Dopo aver individuato gli obiettivi da raggiungere, non sempre è semplice tradurli in attività concrete. Occorre scegliere le metodologie, preparare consegne, organizzare i tempi e trovare modalità per coinvolgere tutti gli studenti. L’intelligenza artificiale può offrire spunti e velocizzare alcune operazioni, ma il suo contributo deve essere sempre sottoposto alla valutazione dell’insegnante.

Il percorso curato dal professor Michele Maffucci accompagna i docenti proprio in questo passaggio: imparare a formulare richieste efficaci, esaminare le risposte generate e correggere ciò che non risponde alle reali esigenze della classe. Non si tratta, quindi, di lasciare che sia uno strumento digitale a decidere come insegnare, ma di acquisire un metodo per utilizzarlo con maggiore consapevolezza.

Prompt, attività e strumenti operativi: dalla teoria alla pratica

Uno degli aspetti centrali del nuovo numero è la possibilità di sperimentare direttamente quanto appreso. La rubrica Prompt Lab propone otto richieste commentate, accompagnate da una raccolta estesa di altri 18 prompt da personalizzare e adattare alle proprie necessità.

Non mancano le proposte da portare in aula: la sezione In classe presenta tre attività didattiche pronte da sperimentare, utilizzabili anche senza richiedere agli studenti un account personale. La rubrica Su misura offre invece indicazioni per adattare le esperienze ai diversi ordini di scuola e alle caratteristiche del gruppo classe.

Un’attenzione particolare è riservata anche alla valutazione. Con Osservo e verifico i docenti possono approfondire come controllare le risposte dell’intelligenza artificiale e rendere visibili gli apprendimenti degli studenti. Perché una risposta apparentemente corretta non è necessariamente una risposta affidabile.

Errori da riconoscere e uso responsabile: non basta saper interrogare l’IA

Utilizzare bene l’intelligenza artificiale significa anche conoscerne i limiti. Una proposta può sembrare convincente, ma risultare poco adatta all’età degli alunni, agli obiettivi didattici o al contesto in cui si opera. Per questo IA LAB dedica spazio agli errori più frequenti e alle strategie per individuarli, oltre che alle domande da porsi prima di affidarsi a uno strumento di IA.

La Bussola IA aiuta a orientarsi verso un utilizzo consapevole e responsabile, mentre il percorso di quattro settimane propone un approccio graduale per trasformare le conoscenze in abitudini operative. L’obiettivo è passare dalla semplice curiosità verso le nuove tecnologie a una competenza effettivamente spendibile nella quotidianità scolastica.

IA lab, cosa comprende?

Ogni numero è organizzato in rubriche fisse, che uniscono spiegazioni, esempi e materiali operativi:

• Prompt Lab: prompt commentati da sperimentare e personalizzare. Nel primo numero ne trovi 8, più una raccolta estesa di 20 prompt.

• In classe: attività didattiche pronte da adattare. Si parte con 3 proposte, utilizzabili anche senza account degli studenti.

• Su misura: suggerimenti per adattare le attività ai diversi ordini di scuola e alle esigenze della classe.

• Osservo e verifico: strumenti per controllare le risposte dell’IA e valutare il lavoro svolto.

• Bussola IA: indicazioni per utilizzare l’intelligenza artificiale in modo consapevole e responsabile.

• Occhio all’errore: gli errori più frequenti e come riconoscerli.

• 4 settimane: un percorso graduale per trasformare le conoscenze in pratica.

A completare il numero trovi il KIT OPERATIVO con 6 schede scaricabili, le slide di approfondimento e i contenuti IA LAB Audio e Video.

Capisco. Provo. Produco. Porto in classe. Verifico.

È questo il metodo che ti accompagnerà: dalla comprensione alla sperimentazione, fino all’utilizzo consapevole dell’IA nella didattica.

È il momento di sfogliare IA LAB. Buona lettura e buona sperimentazione!