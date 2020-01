Coronavirus: ANP pubblica documento della Società Italiana di Pediatria

L’ANP, Associazione Nazionale Dirigenti Pubblici e Alte Professionalità della Scuola – già Associazione Nazionale Presidi, sul proprio sito ha pubblicato un documento elaborato dalla Società Italiana di Pediatria, aggiornato al 29 gennaio 2020, in cui si forniscono una serie di informazioni sul Coronavirus.

L’iniziativa spiegano dall’ANP è nata “per venire incontro alle numerose richieste di informazioni che arrivano dai soci e da molti genitori”.

Nel documento sono contenute 5 domande e altrettante risposte : “Che cos’è il coronavirus? Che cos’è il nuovo coronavirus che sta circolando in Cina? Come si trasmette una infezione da coronavirus? Quali sono i sintomi di una persona infetta da un coronavirus? Come prevenire l’infezione da coronavirus?”.

L’ANP invita a scaricare il documento e a distribuirlo al personale (docente e ata) e agli alunni.