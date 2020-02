Coronavirus, forse chiusura scuole più circoscritta: nuova strategia

Escluse le zone rosse, nelle regioni in cui le scuole sono state chiuse questa settimana, è pensabile che queste chiusure vengano estese ulteriormente? Le scuole saranno chiuse anche la prossima settimana?

Queste sono le domande che si stanno ponendo le famiglie soprattutto nelle Regioni del Nord Italia. A questi quesiti ha risposto stamattina la Ministra Azzolina, ai microfoni di radio24, nel corso della trasmisisone 24 Mattino.

“Io questo adesso non glielo so dire, – ha detto Lucia Azzolina – perché tutte le decisioni che stiamo prendendo come governo le stiamo prendendo sulla base di un principio che è quello della proporzionalità e in accordo assoluto con le massime autorità sanitarie. Significa che noi abbiamo posto in essere delle misure che mi rendo conto essere draconiane, molto rigide e molto restrittive, lo abbiamo fatto per avere un effetto di contenimento rispetto alla diffusione del virus“.

E ha continuato: “Quindi se le misure che noi abbiamo posto in essere avranno, come speriamo, degli effetti celeri, immediati, io penso che, se in questo momento abbiamo una chiusura regionale delle scuole, la prossima settimana si potrà iniziare a pensare di eventualmente avere una chiusura provinciale, cioè più legata a delle zone dove ci sono dei focolai. Parlo per esempio del lodigiano. Ma se a Varese, faccio un esempio, non avremo casi, non ci sarà stata nessuna diffusione del virus, io credo che lì le scuole potranno anche ricominciare“.

In altre parole, la prossima settimana, se la situazione dovesse presentare dei miglioramenti e il virus dovesse restare circostritto solo a determinate zone ben delimitate, si potrebbe pensare ad una chiusura delle scuole più localizzata, anziché dell’intero ambito regionale.

“Anche perché – ha concluso la Minsitra – la scuola è una comunità per eccellenza. Chiudere le scuole rappresenta un grave disagio per i genitori. È chiaro che inizialmente abbiamo posto in essere delle misure più dure, ma l’obiettivo è pian piano, confrontandoci sempre con le autorità sanitarie, via via di riaprirle“.

