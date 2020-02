Coronavirus, il commissario Borrelli: “Sulle gite scolastiche valuteremo con Ministero della Salute”

Per il momento, il sistema Italia sta rispondendo bene all’emergenza coronavirus.

In un’intervista al Corriere della Sera, Borrelli spiega che “la situazione è in continua evoluzione e noi abbiamo pianificato interventi in tutti gli scenari possibili”.

Sulle gite scolastiche che inizieranno tra qualche settimana, Borrelli afferma che “deciderà il ministero della Salute dopo aver interpellato il comitato scientifico creato con l’ordinanza. Tutte le decisioni vengono prese in maniera collegiale e l’ultima parola spetta al presidente del Consiglio“.

Il controllo delle stazioni ferroviarie e particolari regole per gli studenti in gita scolastica, dunque, restano ipotesi al vaglio.