Coronavirus, il governo approva la norma “salva scuola”. I dettagli

Nel consiglio dei ministri che si è tenuta nella serata di venerdì 28, il governo ha varato le misure economiche a sostegno dei comuni delle zone rosse.

Inserite, in extremis, anche misure che riguardano la scuola: gli studenti che frequentano istituti chiusi a causa del coronavirus non perderanno l’anno scolastico, anche se le chiusure dovessero protrarsi. Nel testo è stata inserita una norma del ministero dell’Istruzione che deroga al limite dei 200 giorni minimi per la validità dell’anno scolastico.

Ecco le altre misure approvate

Così come segnala Sky TG24, in una scheda di riepilogo, sono sospesi fino al 30 aprile i pagamenti delle bollette di luce, gas, acqua e rifiuti, e possibilità di rateizzare i versamenti una volta terminato il periodo di sospensione. Stop fino al 30 aprile anche dei versamenti dei premi, e delle relative rate di premio, per l’assicurazione Rc auto.

Nel decreto c’è poi la sospensione fino al 1° giugno, limitata per gli 11 comuni delle zone rosse, delle scadenze fiscali comprese quelle della rottamazione ter e del saldo e stralcio. Sospesi, fino al 31 maggio, anche i termini di versamento delle cartelle di enti previdenziali e assicurativi di persone fisiche e imprese che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza o la sede operativa in zona rossa.

Sospeso anche il pagamento dei ratei dei mutui per immobili residenziali per i lavoratori che subiscano la sospensione dal lavoro o la riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni.

Per aiutare le famiglie che vivono nelle zone rosse di Veneto e Lombardia arriva anche un’estensione della “Carta famiglia”, prevista per chi ha 3 o più figli, anche a chi ha un solo figlio.

Per sostenere le aziende viene incrementata di 50 milioni la dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, e, per 12 mesi, la garanzia della priorità della concessione del credito a quelle operanti nella “zona rossa”.

Il decreto prevede la possibilità di cassa integrazione ordinaria per i datori di lavoro della cosiddetta zona rossa. La cassa può essere erogata anche ai dipendenti di aziende con unità produttive fuori dalla zona rossa che risiedono o sono domiciliati in quel territorio.

Prevista anche la possibilità di sospendere la Cassa integrazione straordinaria per le imprese che vi avessero fatto ricorso prima dell’emergenza sanitaria e la sua sostituzione con la Cassa integrazione ordinaria.

Infine, possibilità di cassa integrazione in deroga per i datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, con unità produttive operanti nei comuni della zona rossa e per i lavoratori dell’area, che non possano beneficiare dei vigenti strumenti di sostegno al reddito, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di tre mesi.

Il decreto introduce un’indennità di 500 euro al mese, per un massimo di tre mesi, per i lavoratori autonomi, per i professionisti che hanno rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per gli agenti commerciali, domiciliati o che svolgono la propria attività nei comuni elencati, parametrata alla effettiva durata della sospensione dell’attività.

Sostegno a turismo, un settore in carenza di liquidità a causa degli annullamenti e dei rimborsi delle caparre a causa dell’emergenza coronavirus.

Il decreto prevede la sospensione fino al 31 marzo dei versamenti di ritenute fiscali Irpef e contributi previdenziali Inps per il settore turistico e alberghiero in tutta Italia. Per gli utenti che non abbiano potuto viaggiare da e per la “zona rossa” o usufruire di pacchetti turistici a causa delle misure di contenimento e di prevenzione disposte dalle autorità italiane o straniere, si prevedono specifiche forme di compensazione.