Corsi Indire sostegno, gli esami saranno online o in presenza?

La data di avvio dei corsi per il conseguimento della specializzazione per il sostegno gestiti da Indire sembra avvicinarsi sempre di più. Giovedì 6 marzo alle ore 12, infatti, il Ministero ha convocato le organizzazioni sindacali per un incontro nel corso del quale è stata fornita l’informativa sui corsi previsti dagli articoli 6 e 7 del decreto legge 71 del maggio 2024.

Dell’informativa con i sindacati abbiamo parlato nel corso della diretta della Tecnica risponde live. Ospite Raffaella Soldà della direzione nazionale Gilda Unams.

Alla domanda di una lettrice che ha chiesto se gli esami saranno online o in presenza, l’esperta ha risposto: “Gli esami saranno in presenza, mentre i corsi saranno online in modalità telematica sincrona“.

RIVEDI LA DIRETTA

Le risposte della diretta

✅ (14:50) Quando partiranno i corsi Indire? Avranno lo stesso valore del TFA?

✅ (16:00) chi ha appena terminato il corso abilitante sulla materia potrà iscriversi al corso Indire? grazie

✅ (16:15) Si può fare in contemporanea (o comunque nello stesso anno) l’abilitazione su materia e l’Indire?

✅ (16:30) Gli esami saranno online o in presenza?

✅ (17:10) il corso per gli abilitati esteri sarà a numero chiuso?

✅ (17:40) Quindi i tre anni negli ultimi 5 possono essere anche non tutti su ADSS?

✅ (18:30) Da che anno scolastico bisogna conteggiare i 5 anni di servizio?

✅ (19:30) l anno in corso è considerato valido per le tre annualità?

✅ (20:10) Ci saranno nuovi cicli per i docenti con titolo esteri esclusi dal vincolo dei 120 gg?

✅ (20:50) Serve il titolo di studio corretto per accedere? Per infanzia / primaria servono SFP o diploma magistrale?

✅ (21:30) se siamo 8000 ad avere i requisiti, tutti e 8000 faranno il Tfa?

✅ (22:10) Verrà fatto il bando per il X ciclo del Tfa questa primavera 2025?

✅ (22:40) Quali sono i punti più delicati emersi dalla discussione?

✅ (27:20) in questo modo molti non lavoreranno. Troppi docenti di sostegno

✅ (28:15) ma chi ha fatto 4 anni di supplenza per il sostegno? rientrerebbe ai corsi Indire?

✅ (28:25) le università sono pronte a gestire questi corsi?

✅ (29:10) quando uscirà il decreto definitivo con tutte le informazioni?

✅ (30:00) quindi chi ha avuto il rigetto dei titoli non potrebbe partecipare a Indire o no?

✅ (30:00) ho più di tre anni di servizio all’Infanzia. Posso partecipare al corso Indire per la Primaria?

✅ (32:30) In merito ai titoli europei contano le opinioni o quanto la Commissione Europea, la Plenaria, il Tar ed il CDS hanno avvalorato inequivocabilmente?

Le novità da sapere

I corsi sono destinati a docenti che hanno svolto tre anni di servizio su posti di sostegno (art. 6) o che hanno conseguito la specializzazione all’estero (art. 7).

I corsi sono attivati da Università (autonomamente o in convenzione con INDIRE) e INDIRE.

Le attività formative (insegnamenti) si svolgono online in modalità sincrona, con un massimo del 10% in modalità asincrona. I laboratori sono esclusivamente sincroni.

Le assenze massime consentite sono del 10%.

Al termine di ogni insegnamento e laboratorio è previsto un esame in presenza con valutazione in trentesimi (superamento con almeno 18/30).

L’esame finale consiste in un colloquio in presenza su un elaborato scritto relativo a un caso studio scelto dal corsista in base alla propria esperienza professionale.

Il titolo rilasciato dalle Università è una specializzazione universitaria riconosciuta a tutti gli effetti, mentre quello rilasciato da INDIRE è una specializzazione non universitaria utilizzabile solo a livello nazionale.