Corsi sostegno Indire: Flc-Cgil parla di “condono annunciato” e annuncia l’intenzione di ricorrere al TAR

Dopo la pubblicazione dei due decreti ministeriali attesi da tempo, proseguono le polemiche sull’avvio dei corsi per la specializzazioni sui posti di sostegno.

Flc-Cgil parla senza mezzi termini di “condono annunciato” e commenta: “Entrambi i decreti confermano l’impianto già da tempo anticipato, l’erogazione della formazione interamente on line – ad eccezione del tirocinio previsto solo per chi, in possesso di titolo estero, non ha prestato alcun servizio nelle scuole italiane, l’acquisizione di un numero di crediti formativi significativamente inferiore rispetto a quelli richiesti a chi segue i percorsi di specializzazione ordinari (TFA sostegno)”.

Il sindacato di Gianna Fracassi aggiunge anche che “per quanto riguarda i percorsi destinati ai docenti cosiddetti specializzati all’estero, nessuna delle criticità rilevate in sede di informativa e di confronto sindacale trova risposte risolutive nel testo del Decreto Interministeriale, ad eccezione del superamento della disomogeneità fra i due decreti con riferimento alla questione del periodo minimo di erogazione dei corsi ex articoli 6 e 7”.

La Flc-Cgil sottolinea anche come sia stato del tutto ignorato il parere negativo espresso dal CSPI e conclude confermando il proprio giudizio negativo e annunciando la decisione di impugnare davanti al TAR il provvedimento-sanatoria dei titoli acquisiti all’estero, non appena il provvedimento sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale.