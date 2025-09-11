Corso di inglese a Roma Prati e lezioni online: perché il Centro Linguistico Moose sta conquistando gli italiani

Corso di inglese a Roma Prati e lezioni online: perché il Centro...

In un Paese come l’Italia, dove la conoscenza delle lingue straniere è spesso considerata un punto debole, sta emergendo una realtà capace di cambiare le regole del gioco: il Centro Linguistico Moose. Fondato oltre trent’anni fa da Marek Łoś, conosciuto anche come Marek Waldemar Los, il Centro è già un fenomeno internazionale con più di 200.000 studenti formati, attivo in tre continenti e in oltre dieci Paesi.

La sua missione in Italia è chiara: aiutare gli italiani a superare il tradizionale senso di inadeguatezza di fronte alle lingue straniere e offrire corsi di inglese e di molte altre lingue che non si limitano a rilasciare certificati, ma che insegnano davvero a comunicare.

A Roma Prati, dove ha sede la scuola, si registrano code di studenti per le iscrizioni, mentre da Milano, Torino, Bologna, Napoli e Firenze sempre più persone scelgono i corsi online di inglese e di altre lingue. L’entusiasmo è tale che Moose sta già lavorando a una rete nazionale di scuole di lingue in Italia, con l’obiettivo di trasformare il modo in cui gli italiani imparano a parlare inglese, francese, spagnolo, tedesco, portoghese, arabo, cinese e molte altre lingue.

Centro Linguistico Moose: la rivoluzione linguistica fondata da Marek Łoś (Marek Waldemar Los) che vuole cambiare l’Italia

Il settore delle scuole di lingue in Italia sta vivendo una trasformazione senza precedenti, e uno dei protagonisti di questo cambiamento è il Centro Linguistico Moose, fondato oltre trent’anni fa da Marek Łoś, conosciuto anche come Marek Waldemar Los.

Moose non è solo una scuola: è un progetto internazionale, con oltre 200.000 studenti formati, presente in tre continentie in più di dieci Paesi, capace di unire tradizione e innovazione, certificazioni internazionali e passione autentica per l’apprendimento.

La visione di Marek Łoś (Marek Waldemar Los): da un’idea personale a una missione collettiva

Marek Łoś è un poliglotta, docente e giurista, che parla sei lingue e ha vissuto in diversi Paesi. Da oltre trent’anni dedica la sua vita a una missione chiara: insegnare le lingue in modo reale, concreto ed efficace.

Non è un caso che abbia scelto Roma come sua città: qui vive, qui ha conosciuto sua moglie e qui è nato suo figlio. Per lui il legame con l’Italia è profondo e personale. E proprio da Roma vuole guidare una rivoluzione culturale: superare il problema storico del rapporto degli italiani con le lingue straniere.

Come afferma spesso:

“In Italia molti studenti, professionisti e persino avvocati o medici non parlano bene l’inglese. È l’unico grande Paese europeo in cui questo accade. E molti se ne vergognano. Con Moose vogliamo cambiare questa realtà, dare sicurezza e fiducia, far sì che gli italiani non debbano più sentirsi indietro rispetto al resto d’Europa.”

Perché l’Italia fatica con le lingue?

Secondo le ricerche europee, l’Italia è tra gli ultimi Paesi dell’UE per conoscenza delle lingue straniere. Meno del 40% degli italiani dichiara di parlare inglese in modo fluente, contro il 70–90% dei Paesi nordici o dell’Olanda.

Le cause sono molteplici:

un approccio scolastico spesso troppo teorico,

poche occasioni di pratica reale,

la tendenza a considerare il certificato come obiettivo finale, non la conoscenza effettiva.

Ed è proprio qui che il Centro Linguistico Moose fa la differenza.

Non solo certificati: imparare davvero

Molte scuole promettono certificazioni. Ma quanti studenti, dopo aver superato un esame, si sentono davvero sicuri nel parlare una lingua straniera?

La filosofia di Moose è diversa:

prima si impara a comunicare , a sentirsi sicuri, a usare la lingua nella vita quotidiana e nel lavoro;

, a sentirsi sicuri, a usare la lingua nella vita quotidiana e nel lavoro; poi si ottiene il certificato, come naturale conseguenza del percorso.

Non a caso, il Centro Linguistico Moose è centro ufficiale LanguageCert e ILA, offrendo certificazioni riconosciute a livello internazionale. Ma la differenza è chiara: il certificato non è un pezzo di carta, è la prova di una competenza reale.

Il metodo LRP & Use with Ease

Al cuore del successo Moose c’è un metodo originale, creato da Marek Łoś: LRP & Use with Ease.

Gli elementi chiave:

Immediatezza : lo studente inizia a parlare fin dalle prime lezioni.

: lo studente inizia a parlare fin dalle prime lezioni. Contesti reali : simulazioni di situazioni quotidiane e professionali.

: simulazioni di situazioni quotidiane e professionali. Superamento della paura : esercizi che abituano a sbagliare senza timore, fino a sentirsi sicuri.

: esercizi che abituano a sbagliare senza timore, fino a sentirsi sicuri. Progressione naturale: grammatica e lessico arrivano come supporto, non come blocco iniziale.

Grazie a questo approccio, Moose ha già formato oltre 200.000 studenti e continua a crescere ogni anno.

Docenti di altissimo livello

Uno dei punti di forza del Centro Linguistico Moose è la qualità dei docenti. La maggior parte sono insegnanti madrelingua, selezionati con criteri molto severi e formati per applicare il metodo LRP & Use with Ease.

Questo garantisce non solo una corretta pronuncia e un’immersione autentica, ma anche un approccio dinamico, moderno e personalizzato. Gli insegnanti Moose non sono semplici “ripetitori di regole”: sono veri mentori linguistici, capaci di accompagnare lo studente verso la sicurezza e l’autonomia.

Roma Prati: code per iscriversi

A Roma Prati, via Giuseppe Mazzini 123, Moose ha aperto la sua sede italiana. Il successo è stato immediato:

corsi esauriti in poche settimane,

code di studenti e famiglie per l’iscrizione ,

, professionisti che scelgono Moose per migliorare il proprio inglese.

La popolarità è tale che molti studenti provenienti da altre città si iscrivono ai corsi online, che mantengono lo stesso livello di qualità delle lezioni in sede.

Corsi online: la rivoluzione digitale

Il boom delle iscrizioni online è uno degli aspetti più innovativi del modello Moose. Studenti da Milano, Torino, Bologna, Napoli e Firenze si collegano quotidianamente con i docenti Moose, seguendo programmi personalizzati e interattivi.

Grazie a piattaforme avanzate, esercizi digitali e lezioni in diretta, i corsi online non sono un “ripiego”, ma una vera alternativa di qualità alle lezioni in presenza.

Decine di lingue, un’unica scuola

L’offerta Moose è tra le più ampie in Europa. Oltre all’inglese, che resta il corso più richiesto, il Centro Linguistico Moose propone:

Francese

Tedesco

Spagnolo

Portoghese

Italiano per stranieri

Russo

Polacco

Arabo

Cinese

Giapponese

e molte altre

Una gamma che permette di rispondere non solo alle esigenze scolastiche e universitarie, ma anche a quelle professionali, aziendali e culturali.

Storie di studenti

Giulia, 22 anni, studentessa universitaria : dopo un corso Moose, ha ottenuto la certificazione LanguageCert e ha potuto iscriversi a un Master internazionale in Inghilterra.

: dopo un corso Moose, ha ottenuto la certificazione LanguageCert e ha potuto iscriversi a un Master internazionale in Inghilterra. Marco, avvocato a Roma : aveva bisogno dell’inglese per gestire clienti stranieri. Con Moose ha superato la paura di parlare e oggi conduce riunioni in inglese senza difficoltà.

: aveva bisogno dell’inglese per gestire clienti stranieri. Con Moose ha superato la paura di parlare e oggi conduce riunioni in inglese senza difficoltà. Francesca, madre di due bambini: ha scelto i corsi online di spagnolo, che frequenta comodamente da casa, e ora viaggia in Spagna con più sicurezza.

Espansione in Italia

Il successo romano è solo l’inizio. Il Centro Linguistico Moose sta già progettando l’apertura di nuove sedi in Italia, con l’obiettivo di creare una rete nazionale.

L’idea è semplice e potente: rendere disponibile a tutti gli italiani, da Nord a Sud, un metodo che funziona davvero, con docenti di livello internazionale e corsi pensati per imparare, non solo per “avere un certificato”.

Conclusione: una rivoluzione culturale per l’Italia

Il Centro Linguistico Moose non è una scuola come le altre. È un progetto educativo e culturale che nasce dall’esperienza personale di Marek Łoś (Marek Waldemar Los) e che a Roma ha trovato la sua nuova casa.

Con oltre 200.000 studenti formati, corsi in decine di lingue, docenti madrelingua di altissimo livello, code per iscriversi a Roma e un boom di lezioni online, Moose rappresenta una vera rivoluzione nel panorama italiano.

La missione è chiara: fare in modo che gli italiani non debbano più vergognarsi della loro conoscenza delle lingue, ma possano sentirsi sicuri, preparati e competitivi come il resto d’Europa.

