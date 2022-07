Corso Quadriennale: si diploma la prima classe sperimentale

Presso l’Istituto “Galilei-Costa-Scarambone” di Lecce si è diplomata la prima classe ad indirizzo sperimentale Quadriennale sulle competenze e le conoscenze legate alla mentalità imprenditoriale.

Avviata nel 2018, insieme ad altre 200 scuole in tutta Italia, il corso quadriennale fu strutturato con un forte orientamento all’auto-imprenditorialità e con l’introduzione di nuove discipline come il Debate, il Changemaking, la Creatività, la Comunicazione e la Conversazione in lingua madre straniera,e l’attuazione di alcune ore in co-docenza. Competenze che, nonostante il Covid e altre difficoltà legate alle novità della sperimentazione, hanno interessato anche competenze trasversali, o “soft skills”, legate e derivanti dalla mentalità e dallo spirito imprenditoriale.

I diciotto alunni della scuola, che hanno frequentando 40 ore a settimana, circa 7 ore ogni giorno, per 4 anni e che nei giorni scorsi hanno affrontato e superato l’esame di Stato hanno raggiunto risultati apprezzabilissimi: quattro “100”, di cui uno con lode, e nessun voto inferiore a 68.

Complimenti a questi ragazzi dunque e alla scuola