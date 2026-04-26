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Docenti
26.04.2026
Aggiornato il 24.04.2026 alle 12:22

Cosa deve saper fare un insegnante? Quali diritti e doveri? Il corso su norme, regole e incombenze

Redazione
Indice
Un corso interattivo
Vai al ciclo di webinar
Come iscriversi e seguire gli incontri?
Il calendario
Verrà rilasciato attestato

Quali sono i diritti dei docenti? E quali i doveri? A questa domanda cercherà di rispondere il corso organizzato dalla Tecnica della Scuola. Il corso tenuto dal dott. Fabrizio Perrella, giurista esperto in ambito scolastico, che ha operato al Mim e ha ricoperto ruoli dirigenziali presso l’Usr Campania, e Amelia De Angelis, docente e formatrice.

VAI AL CORSO

Il corso si svolge in 12 ore durante le quali saranno affrontate le tematiche relative alla professione docente, come:

  • La partecipazione agli organi collegiali;
  • Il codice disciplinare;
  • Le assenze.

Un corso interattivo

Durante il corso i docenti potranno formulare le loro domande e chiedere chiarimenti ai formatori.

Vai al ciclo di webinar

Su questi argomenti il ciclo di webinar Diritti e doveri del docente. Supporto on line sui nodi critici della professione docente: norme, scelte e responsabilità a cura di Amelia de Angelis e Fabrizio Perrella.

Come iscriversi e seguire gli incontri?

I primi due incontri del corso verranno inviati agli iscritti in modalità asincrona, mentre sarà possibile seguire le successive 8 ore in modalità webinar e potersi relazionare con i formatori ponendo loro tutte le domande.

Ai corsisti che non potranno partecipare verrà inviata la registrazione delle lezioni che non hanno potuto seguire.

Il calendario

Il prossimo incontro sarà il 4 maggio. Ecco il calendario degli incontri:

> Lunedì 4 maggio 2026 – Ore 16.00 alle 18.00
> Lunedì 18 maggio 2026 – Ore 16.00 alle 18.00

Verrà rilasciato attestato

Alla fine del percorso, che è acquistabile con Carta Docente, verrà rilasciato un attestato di partecipazione. La Casa Editrice La Tecnica della Scuola è ente accreditato per la formazione del personale scolastico.

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