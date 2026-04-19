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Docenti
19.04.2026
Aggiornato il 14.04.2026 alle 12:45

Quali sono i compiti e i doveri di un insegnante? Cosa bisogna sapere sul codice disciplinare?

Redazione
Indice
Un corso interattivo
Vai al ciclo di webinar
Come iscriversi e seguire gli incontri?
Il calendario
Verrà rilasciato attestato

Quali sono i diritti dei docenti? E quali i doveri? A questa domanda cercherà di rispondere il corso organizzato dalla Tecnica della Scuola. Il corso tenuto dal dott. Fabrizio Perrella, giurista esperto in ambito scolastico, che ha operato al Mim e ha ricoperto ruoli dirigenziali presso l’Usr Campania, e Amelia De Angelis, docente e formatrice.

VAI AL CORSO

Il corso si svolge in 12 ore durante le quali saranno affrontate le tematiche relative alla professione docente, come:

  • La partecipazione agli organi collegiali;
  • Il codice disciplinare;
  • Le assenze.

Un corso interattivo

Durante il corso i docenti potranno formulare le loro domande e chiedere chiarimenti ai formatori.

Vai al ciclo di webinar

Su questi argomenti il ciclo di webinar Diritti e doveri del docente. Supporto on line sui nodi critici della professione docente: norme, scelte e responsabilità a cura di Amelia de Angelis e Fabrizio Perrella.

Come iscriversi e seguire gli incontri?

I primi due incontri del corso verranno inviati agli iscritti in modalità asincrona, mentre sarà possibile seguire le successive 8 ore in modalità webinar e potersi relazionare con i formatori ponendo loro tutte le domande.

Ai corsisti che non potranno partecipare verrà inviata la registrazione delle lezioni che non hanno potuto seguire.

Il calendario

Il prossimo incontro sarà il 20 aprile. Ecco il calendario degli incontri:

> Lunedì 20 aprile 2026 – Ore 16.00 alle 18.00
> Lunedì 4 maggio 2026 – Ore 16.00 alle 18.00
> Lunedì 18 maggio 2026 – Ore 16.00 alle 18.00

Verrà rilasciato attestato

Alla fine del percorso, che è acquistabile con Carta Docente, verrà rilasciato un attestato di partecipazione. La Casa Editrice La Tecnica della Scuola è ente accreditato per la formazione del personale scolastico.

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