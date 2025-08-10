Cosa serve per insegnare matematica? I corsi per diversi ordini di scuola di MathUp e i suggerimenti per docenti

Insegnare matematica oggi significa molto più che trasmettere formule o risolvere equazioni. Significa affrontare ogni giorno il divario tra ciò che viene insegnato e ciò che viene davvero compreso. Di fronte a studenti sempre più eterogenei e programmi sempre più densi, il docente ha bisogno di strumenti che vadano dritti al punto: contenuti rigorosi ma accessibili, proposte didattiche concrete, un linguaggio chiaro e metodologie attuali. Una formazione davvero utile non può prescindere da questi elementi. E deve saper parlare la lingua della scuola. ISCRIVITI AI CORSI

La matematica può essere una materia complessa. Grazie ai corsi MathUp offerti da Tecnica della Scuola, l’apprendimento diventa più accessibile e stimolante. Questi corsi online sono progettati per supportare insegnanti e studenti, rendendo lo studio della matematica più chiaro e coinvolgente.

Cosa è MathUp

I corsi MathUp sono ideati da Mateinitaly, un’associazione costituita da docenti universitari con un’esperienza ventennale nel Centro “matematita” dell’Università degli Studi di Milano e nel Centro PRISTEM dell’Università Bocconi di Milano. L’associazione progetta e realizza materiali ed eventi nell’ambito della formazione e divulgazione scientifica. I corsi MathUpsono accreditati presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito e ufficialmente riconosciuti come corsi di aggiornamento per i docenti.

Sono percorsi di formazione e aggiornamento on line per insegnanti di matematica di ogni ordine di scuola.