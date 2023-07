Costituzione équipe formative territoriali, domande dei docenti entro le ore 12 del 17 luglio

Entro le ore 12 di lunedì 17 luglio i docenti interessati a candidarsi per far parte delle équipe formative territoriali potranno presentare domanda utilizzando l’apposita istanza POLIS.

Il compito delle équipe formative territoriali è di assicurare un costante accompagnamento alle istituzioni scolastiche per l’attuazione degli investimenti del PNRR, congiuntamente al Gruppo di supporto alle scuole per il PNRR e con il coordinamento dell’Unità di missione per il PNRR.

Verranno in particolare individuati, per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, un numero massimo di venti docenti da porre in posizione di comando presso gli Uffici scolastici regionali e presso l’Amministrazione centrale – Unità di missione per il PNRR e di un numero massimo di cento docenti da porre in posizione di esonero dall’esercizio delle attività didattiche.

La procedura selettiva avverrà mediante comparazione per titoli, esperienze professionali e colloquio.

Sono ammessi a partecipare i docenti di ruolo e in servizio presso le istituzioni scolastiche statali, a tempo indeterminato, che abbiano superato il periodo di prova.

