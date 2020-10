Covid al Ministero: chiuso l’edificio per sanificazione

A seguito di accertati casi di covid all’interno degli uffici di stretta collaborazione con il Ministro, oggi, 27 ottobre, l’edificio di Viale Trastevere è stato chiuso per sanificazione dei locali.

La notizia è stata confermata alla redazione de La Tecnica della Scuola.

Per questo motivo, i dipendenti di Viale Trastevere sono stati invitati a non recarsi presso il Ministero e a prestare servizio in modalità agile.

Per la Ministra Lucia Azzolina un altro problema da risolvere.

