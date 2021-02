Covid Piemonte, al via la campagna vaccinale per il personale scolastico e universitario. Come aderire

Covid Piemonte, al via la campagna vaccinale per il personale scolastico e...

Da oggi, 15 febbraio, tutto il personale scolastico e universitario, docente e non docente (di realtà pubbliche e private), incluso il personale di attività didattiche in corsi di IeFP, quelli di AFAM e i servizi educativi privati e paritari della Regione Piemonte, potrà manifestare la propria volontà di aderire alla vaccinazione anti Covid-19 tramite il portale www.ilpiemontetivaccina.it.

Quindi, oltre ai docenti potranno vaccinarsi anche:

assistenti amministrativi

assistenti tecnici

collaboratori scolastici

cuochi (presso convitti)

direttori dei servizi generali ed amministrativi

dirigenti scolastici

guardarobieri (impiegati presso convitti)

infermieri (impiegati presso convitti).

Le prime inoculazioni verranno effettuate a partire dal 19 febbraio.

In questa fase – fa sapere il Presidente Alberto Cirio – per avviare la campagna verrà usato il vaccino AstraZeneca, indicato per la popolazione con meno di 55 anni. Gli over55 possono comunque manifestare la propria adesione sul portale e saranno convocati successivamente con le modalità e le tempistiche previste dal Piano nazionale.

Coloro che, invece, soffrono di particolari patologie non dovranno usare il portale per manifestare l’adesione perché saranno informati successivamente in modo specifico sulle modalità loro riservate.

Chi non ha il proprio medico di famiglia in Piemonte può comunque aderire alla campagna vaccinale, ma con delle specifiche modalità che saranno comunicate nei prossimi giorni.